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Bilecik’te kaçak içki operasyonu

20.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te kaçak içki operasyonu

Bilecik’te 4 ayrı noktaya düzenlenen kaçak içki operasyonunda 76,5 litre rakı, 1 litre viski, 134 litre şarap ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın Bilecik genelinde kaçak alkollü içki imal ve ticaretini yaptıkları tespit etti.

Bilecik’te 4 ayrı noktaya düzenlenen kaçak içki operasyonunda 76,5 litre rakı, 1 litre viski, 134 litre şarap ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın Bilecik genelinde kaçak alkollü içki imal ve ticaretini yaptıkları tespit etti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına sonrası Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ve Küplü köyleri ile Orhangazi mahallesinde bulunan 4 ayrı adreste arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramada 4 şüpheli şahısla birlikte, kaçak olarak imal edilmiş 76,5 litre rakı, 1 litre viski, 134 litre şarap, 30 litre alkol, 35 ml. anason yağı ile alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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