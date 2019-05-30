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Bilecik’te orman yangını, 2 dekar alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te dün başlayan orman yangını bugün kontrol altına alınırken çamlarla kaplı 2 dekar alan kül oldu.Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İncirli köyünde sarp yamaçta başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bilecik’te orman yangını, 2 dekar alan kül oldu

Bilecik’te dün başlayan orman yangını bugün kontrol altına alınırken çamlarla kaplı 2 dekar alan kül oldu.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İncirli köyünde sarp yamaçta başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören Kasımlar köyü sakinleri hemen İncirli köyü muhtarını arayarak haber verdi. Muhtar Alo 177 ihbar hattını arayıp haber verirken mevkiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yangının çıktığı yer sarp bir yamaçta olduğu için ekipler uzun uğraşlar sonucu yangına müdahale edebildi. Yangın kontrol altına alınırken 2 dekarlık alanda çam ağaçları kül oldu.

"Elektrik trafosunun yanından dumanlar çıkıyordu"
Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan İncirli Köyü Muhtarı Sait Uysal, "Yangını komşu köydeki vatandaşlar görmüş. Hemen beni aradılar. Ben de 177 arayarak haber verdim ve alana koştum. Göldağ köyüne giden elektrik trafosunun yanından dumanlar çıktığını gördüm. Ekipler geldi ve yangına müdahale ediyorlar" dedi.

Bilecik’te orman yangını, 2 dekar alan kül oldu

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