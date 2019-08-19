HABER

Bilecik'te trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bilecik'te trafik kazaları: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samet Karaağaç (31) yönetimindeki 11 BC 203 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve Sevda Karaağaç (23), 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yenipazar ilçesinde Mustafa Dönmez (72) idaresindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Yenipazar-Gölpazarı kara yolunun Kocakoca mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Habibe Dönmez (76) ve Nurdan Çelik (52), Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarda yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (9)Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (9)
Tekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttıTekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Bilecik trafik kazaları

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Selin 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Maganda dehşeti! Küçük Selin'den acı haber

Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

2019 güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları (Ziraat, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası)

İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları güncellendi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Bir ilde büyük denetim! Belediye Başkanı duyurdu

Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika! PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.