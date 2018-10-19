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Bilecik'teki cinayet ve yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Zanlılara yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde cinayet ve yaralama iddiasıyla tutuklanan baba ile oğluna yardım ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Osmaneli ilçesinde, 3 gün önce yaşanan olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, cinayet zanlıları M.Ç. (52) ile oğlu S.Ç'ye (18) başka bir kişinin daha yardım ettiğini belirledi.

Yapılan araştırmalarda, zeytin bahçesine yaralı olarak bırakan Bediha S'nin ağabeyi Y.S'nin cinayet zanlılarına yardım ettiği tespit edildi.

Şüpheli Y.S, polis ekiplerince Osmaneli ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı.

Osmaneli-İznik karayolunun Ericek köyü Pekmezci rampaları mevkisindeki zeytinlikte, 3 gün önce Ozan Rüzgar (30) ölü bulunmuş, Bediha S. (28) ise ağır yaralı halde Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradan da Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç. ile oğlu S.Ç. tutuklanmıştı.

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