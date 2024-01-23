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  4. Bileği kesti fotoğrafını çekip kız arkadaşına gönderdi! Dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı

Bileği kesti fotoğrafını çekip kız arkadaşına gönderdi! Dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı

23.01.2024 00:35 | Son Güncelleme:
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Karaman’da 23 yaşındaki bir genç iddiaya göre kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı gerekçesiyle bileğini kesti. Daha sonra kız arkadaşına yaralı haldeki fotoğrafını yollayan genç, ekipler tarafından evinin kapısı kırılarak kurtarıldı. Bilinci kapalı baygın halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Bileği kesti fotoğrafını çekip kız arkadaşına gönderdi! Dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı

Olay, saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 1058. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katındaki stüdyo dairede yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşı ile sorunlar yaşayan A.G. (23), bıçakla sol bileğini kesti. A.G., daha sonra cep telefonu ile kestiği bileğinin fotoğrafını çekerek kız arkadaşına gönderdi.

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Fotoğrafı gören kız arkadaşı ise durumu hemen aynı binada kalan diğer arkadaşlarına söyledi. Bunun üzerine A.G.’nin kaldığı daireye giderek kapıyı çalan bina sakinleri kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

A.G.’nin adrese gelen polis ekiplerine de kapıyı açmaması üzerine dairenin kapısı itfaiye tarafından kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler kan kaybeden A.G.’yi bilinci kapalı baygın halde buldu.
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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi evin içinde yapılan genç daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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