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  4. Bileklik taktı, yemek yedi ardından odaları soydu! Bodrum'daki otel hırsızı yakayı ele verdi

Bileklik taktı, yemek yedi ardından odaları soydu! Bodrum'daki otel hırsızı yakayı ele verdi

31.07.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da iki farklı otelde müşterilerin konakladığı odalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen T.M.G. polis tarafından kaldığı apartta yakalandı. 42 yaşındaki şüphelinin otel bilekliği takarak yemek yediği, balkondan girdiği odaları soyduğu belirlendi. Şahsın turistlerin odalarından çaldığı 127 bin ruble de ele geçirildi.

Bileklik taktı, yemek yedi ardından odaları soydu! Bodrum'daki otel hırsızı yakayı ele verdi

Bodrum'daki olay, 27 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde bulunan iki farklı otelde meydana geldi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki otellerden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Rusya ve Belarus uyruklu turistlerin ifadeleri doğrultusunda, otellerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda, otel odalarına giren şüphelinin T.M.G. olduğu tespit edildi.

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Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.M.G.'nin kaldığı aparta operasyon düzenlendi. Apartta yapılan aramada, 127 bin 120 ruble, bin 456 dolar olmak üzere farklı ülkelere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BİLEKLİKLE YEMEK DE YEMİŞ

Şüphelinin otel odasına balkondan girip, bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan, T.M.G.'nin başka bir otele ait giriş bilekliğiyle hırsızlık yaptığı, otellerde yemek yediği ve hırsızlık yaptıktan sonra otelden ayrıldığı öğrenildi. (DHA)

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Bodrum hırsızlık otel

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