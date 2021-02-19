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Bilgisayar oyunları akıllı telefonlarda oynanabilir olacak

19.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Bilgisayar oyunları akıllı telefonlarda oynanabilir olacak

Teknoloji hızla gelişiyor. İnternet hızı günden güne artıyor. Dünya bu kadar hızlı değişince bazı alışkanlıklardan kurtulmak da daha kolay oluyor.

Görünen o ki gelecekte güçlü bilgisayarlar, muazzam konsollar yerini bulut tabanlı sağlam internet gücüne sahip basit cihazlara bırakacak. Bunun ilk sinyalleri de GeForce Now ile gelmeye başladı.

Merakla beklenen GeForce Now sistemi Türkiye’de de hizmete girdi. Peki bu sistem bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bu konuyu bir değerlendirelim.

Hemen baştan belirtelim. GeForce Now bulut tabanlı bir sistem. Dolayısıyla bu sistem sayesinde halihazırda kütüphanenizde var olan tüm oyunları düşük sistemli akıllı telefonlarınızdan bile oynamanız mümkün olacak. İhtiyacınız olan tek şey ise güçlü bir internet bağlantısı.

TABLET VE AKILLI TELEFON İLE CYBERPUNK 2077 OYNANABİLİYOR

Örneğin kısa süre önce PC ve konsollar için çıkan Cyberpunk 2077’yi basit bir şekilde akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden oynamanız bu sistem sayesinde mümkün olacak. Dilediğiniz tüm oyunları akıllı telefonunuza indirmeden saniyeler içerisinde açıp oynayabileceksiniz.

Elbette bu sistem internet üzerine dayalı bir işleyişe sahip olduğu için kotanıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Basit bir şekilde örneklendirmemiz gerekirse basit bir oyun RTX kapalıyken 1 saatte 2GB veri tüketiyor. Dolayısıyla şimdilik bu sistem mobil veri ile kullanmak için pek de elverişli değil. Lakin önümüzdeki süreçte GFN’ı kapsayan tarifeler mutlaka gelecektir.

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