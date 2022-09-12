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Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

09.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar ve konsolla oyun oynamak her ne kadar çok eğlenceli olsa da uzun saatler boyunca elektrik prizine yakın bir yerde olmanız gerekir. Bu nedenle tabletle oyun oynamak çok daha özgür bir seçenek olarak karşınıza çıkar. Tabletlerin uzun saat dayanan pilleri sayesinde istediğiniz saatte istediğiniz yerde oynama zevkine varabilirsiniz. Oyun oynayabileceğiniz üstün performanslı bir tablet arıyorsanız sizler için seçtiğimiz en iyi modelleri beraber değerlendirelim.

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

İçindekiler

  • 1. En iyi Apple oyun tableti: 2021 Apple iPad Pro (12.9 inç, Wi-Fi, 256 GB) - Gümüş Rengi (5. nesil)
  • 2. En iyi Android oyun tableti: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Sm-t900 256gb 14.6" Koyu Gri Tablet
  • 3. Benzersiz bir oyun deneyimi içim: Lenovo Yoga Tab 11 Tablet
  • 4. Kısıtlı bütçe ile tablet arayanlara ideal seçenek: Vorcom Sxpro 64 Gb 10.1" Gri Tablet Bilgisayar 4 Gb Ram Kulaklık
  • 5. Bu fiyata en iyi oyun tableti seçeneği: 2022 Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi, 64 GB) - Uzay Grisi (5. nesil)
  • 6. Tüm aksesuarları ile eksiksiz bir ürün: Hometech Alfa-10tb 64gb 10" Ips Tablet + Klavye + Kılıf
  • 7. Sade ve şık bir tasarım: Xiaomi Mi Pad 5 256 GB 11" Tablet - Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili) MiPad5
  • 8. Birinci sınıf tablet deneyimi: Lenovo Tab P11 Tablet, 11'' 2K, Qualcomm Snapdragon 662, 2.0 GHz, 4GB RAM, 128GB Slate Grey Klavye ve Kalem Hediyeli
  • 9. Komutlara anında tepki veren tablet: Huawei Matepad 11 128 Gb Gümüş Tablet + Klavye
  • 10. Hem mini hem hızlı: Apple 7.9" iPad Mini Tablet, Full HD, 64 GB, 3 GB, Wifi, iOS, Uzay Grisi

Bilgisayar ve konsolla uzun yıllar oyun oynayanların yeni heyecan aradıkları platformlar: mobil oyunlar. Mobil oyunlardan keyif almanın en iyi yollarından biri, iyi bir tablet satın almak olabilir. Çünkü tabletler, yüksek batarya kapasitesi sayesinde kullanıcılara saatlerce kesintisiz oyun oynama zevki sunar. Geliştirilen grafik işlemci motorları sayesinde konsol ve bilgisayardan pek de farkı kalmayan bu cihazlardan bir tane almak ve oyunların içerisine hemen dalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, en iyi tabletler...

1. En iyi Apple oyun tableti: 2021 Apple iPad Pro (12.9 inç, Wi-Fi, 256 GB) - Gümüş Rengi (5. nesil)

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

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2021 Apple iPad Pro (12.9 inç, Wi-Fi, 256 GB) - Gümüş Rengi (5. nesil), üzerinde yer alan üst düzey performanslı M1 çift sayesinde her türlü oyunu çok rahat şekilde oynamanızı sağlar. Ürünün tüm gün süren pil ömrü; oyun keyfinin kesintiye uğramasını engellerken ultra hızlı Wi-Fi 6 özelliği, internet üzerinde yaşanan gecikme ve donma problemlerinin önüne geçer. 12.9 inç genişliğindeki devasa ekranı, True Tone geniş renk yelpazesi ve ProMotion özellikleriyle cihaz; oyunlardaki bütün ayrıntıları kaçırmadan takip etmenizde etkili olur.

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2. En iyi Android oyun tableti: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Sm-t900 256gb 14.6" Koyu Gri Tablet

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Sm-t900 256gb 14.6" Koyu Gri Tablet, sahip olduğu üstün özelliklerle dikkat çeken tabletler arasında yer alır. 14.6 inç genişliğinde devasa bir ekrana sahip cihaz, 256 GB geniş hafızasında onlarca oyun biriktirmeye imkân tanır. Ürünün AMOLED ekranı, oyunların her ayrıntısını mükemmel bir kalitede görme şansı yakalarken 11200 mAh gücündeki pili ise oyunların yarıda kalma derdine son verir. Android 12 yüklü olarak kullanıcılara ulaşan cihaz, istenilen tüm oyunları son sürümleriyle oynamanıza olanak sağlar.

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3. Benzersiz bir oyun deneyimi içim: Lenovo Yoga Tab 11 Tablet

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

Oyun tableti önerisi arayanlar için farklı bir deneyim sunan Lenovo Yoga Tab 11 Tablet, hem özellikleri hem tasarımı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarır. Ürünün diğer tabletlerden farklı olan aşağı doğru bombeli tasarımı, yüksek kaliteli ses performansı sağlayarak oyunların içinde kaybolmayı sağlar. Ayrıca 15 saat boyunca aralıksız güç sağlayabilen bataryası sayesinde cihaz, istenilen her yerde oyun keyfinin tadını çıkarmanıza yardımcı olur. Fırtına gri rengi ile öne çıkan ürün, kullanıcıların beğendiği modellerden biri olma özelliği taşır.

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4. Kısıtlı bütçe ile tablet arayanlara ideal seçenek: Vorcom Sxpro 64 Gb 10.1" Gri Tablet Bilgisayar 4 Gb Ram Kulaklık

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

Bütçenizin kısıtlı olması tablet ile oyun oynamanız için engel değil. Vorcom Sxpro 64 Gb 10.1" Gri Tablet Bilgisayar 4 Gb Ram Kulaklık, hem uygun fiyatı hem üstün performansı ile dikkat çeken ürünler arasında yer alır. 10.1 inçlik geniş ekranı ve IPS ekran kalitesiyle oyunların içerisinde kaybolmanıza imkân tanıyan cihaz, sekiz çekirdekli işlemcisiyle her türlü oyunu rahatlıkla çalıştırabilir. Ürünün nispeten düşük 5500 mAh kapasiteli bataryası, tüm gün oyun oynama şansı sağlamasa da şarjı dolduktan sonra cihaz, istenilen her yerde oyun keyfine devam etmenize yardım eder.

Ürünü İncele

5. Bu fiyata en iyi oyun tableti seçeneği: 2022 Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi, 64 GB) - Uzay Grisi (5. nesil)

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

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2022 yılı Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi, 64 GB) - Uzay Grisi (5. nesil), Apple ürünlerine göre uygun fiyatı ve üstün özellikleriyle beğenilen seçeneklerden biri olur. 10.9 inç genişliğinde ekrana sahip olan üründe True Tone ve P3 geniş renk yelpazesi özelliği bulunur. Aynı zamanda yansıma önleyici özelliği bulunan bu ekranla her türlü ışık koşulunda en karanlık sahnelerde bile oyun zevkinde azalma olmaz. Üstün performanslı M1 çip ile oyunlarda maksimum performans sağlayan ürün, düşük enerji tüketimiyle gün boyu oyun oynamaya devam etmenizi sağlar.

Ürünü İncele

6. Tüm aksesuarları ile eksiksiz bir ürün: Hometech Alfa-10tb 64gb 10" Ips Tablet + Klavye + Kılıf

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

En iyi oyun tableti 2022 yılı listelerinde kendisine her zaman yer bulan Hometech Alfa-10tb 64gb 10" Ips Tablet + Klavye + Kılıf, bütün aksesuarları ile kullanıcıya ulaşan harika bir ürün. Hem oyun oynamak hem bilgisayar şeklinde kullanmaya ideal olan tablet, 4 GB RAM desteği ve 64 GB hafızası ile mobil oyunlar için yeterli imkânı kullanıcıya sunar. Üzerinde yer alan Super Amoled ekran teknolojisi ise oyunları en iyi netlikte görmenizi sağlar. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

7. Sade ve şık bir tasarım: Xiaomi Mi Pad 5 256 GB 11" Tablet - Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili) MiPad5

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

Sekiz çekirdekli üstün işlemci performansı ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranı sayesinde oyunlardan maksimum zevki almanızı sağlayan Xiaomi Mi Pad 5 256 GB 11" Tablet - Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili) MiPad5, şık görüntüsü ile göz doldurur. 256 GB geniş hafızası sayesinde onlarca farkı mobil oyunu yükleyebileceğiniz cihaz, geniş ekranıyla oyun keyfinizi üst seviyelere çıkarır. Aynı zamanda 6 GB RAM desteği sayesinde Android Play Store marketinde yer alan bütün oyunları sorunsuz oynamanıza olanak tanır.

Ürünü İncele

8. Birinci sınıf tablet deneyimi: Lenovo Tab P11 Tablet, 11'' 2K, Qualcomm Snapdragon 662, 2.0 GHz, 4GB RAM, 128GB Slate Grey Klavye ve Kalem Hediyeli

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

Lenovo Tab P11 Tablet, 11'' 2K, Qualcomm Snapdragon 662, 2.0 GHz, 4GB RAM, 128GB Slate Grey Klavye ve Kalem Hediyeli, 2K kalitesinde görüntü sağlayan ekranı ve Dolby Atmos teknolojili dört adet hoparlörüyle oyun dünyasının bütün nimetlerini size sunar. Tablet deneyimini üst seviyelere çıkaran ürün, dahili klavyesi ve kalemiyle hem iş hem oyun için kullanıma uygun olur. En iyi oyun tableti 2022 listelerini altüst eden cihaz, %85 ekran görüntü oranıyla dikkat çeker. Ürünün ekranının 400+ Nit parlaklığı sayesinde güneşli bir açık havada bile en sevdiğiniz oyunları oynamaya devam edebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Komutlara anında tepki veren tablet: Huawei Matepad 11 128 Gb Gümüş Tablet + Klavye

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

En iyi oyun tableti 2021 listelerinde kendine yer bulan Huawei Matepad 11 128 Gb Gümüş Tablet + Klavye, 11 inç genişliğindeki ekranı ve rahat kullanımıyla oyun konforunu arttıracak özelliklere sahip. En iyi oyun oyun tableti tavsiyesi arayanlar için ürün, ideal ekran boyutu ve grafik performansına yaraşır şekilde 2560 x 1600 piksellik bir çözünürlük kalitesi sunar. 120 Hz yenilme hızı sunan cihazın ekranı, oyunların daha akıcı ve pürüzsüz bir görüntüye kavuşmasını sağlar. Görüntülerde bulanıklaşma veya renk kaybı gibi problemler yaşatmadığı için oynadığınız oyuna çok daha kolay adapte olabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Hem mini hem hızlı: Apple 7.9" iPad Mini Tablet, Full HD, 64 GB, 3 GB, Wifi, iOS, Uzay Grisi

Bilgisayar ve konsolda oyun oynamaktan sıkılanlar için en iyi oyun tabletleri

En iyi oyun tableti 2020 listelerinde yer alan Apple 7.9" iPad Mini Tablet, Full HD, 64 GB, 3 GB, Wifi, iOS, Uzay Grisi; küçük boyutuna rağmen üstün performansıyla göz dolduran ürünler arasında bulunur. İnce ve hafif tasarımı sayesinde her yere yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, 10 saatlik pil ömrüyle kesintisiz performans sağlar. A12 bionic çip sayesinde inanılmaz performans sunan tablet, en zorlu oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilir. Büyüleyici renkleri bulunan cihazın ekranı, her türlü ışıkta en iyi görüntüyü almanızı sağlar.

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