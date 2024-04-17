"Sonunda geri aldım" demişti ama... Ruhi Çenet'in 8.5 milyonu aşkın aboneye sahip YouTube kanalından, kanalıyla alakasız canlı yayın açıldı! Tekrar mı hack'lendi?

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in yayınladığı videolar sayesinde 8.5 milyonu aşkın aboneye ulaşan YouTube kanalı geçtiğimiz dönemde çalınmıştı.

Çenet, son olarak hesabı geri aldığını söyleyen bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü YouTuber paylaşımında "Sonunda kanalımı hacker'lardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim." demişti.

RUHİ ÇENET'İN KANALI TEKRAR MI HACK'LENDİ?

Şimdi ise Ruhi Çenet'in YouTube kanalından yeni bir canlı yayın açıldığı görüldü. Bu yayının Çenet'in kanalıyla alakasız görünmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Çenet'in kanalının tekrar hacker'lar tarafından ele geçirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Söz konusu canlı yayında ise Amerikalı televizyon sunucusu Tucker Carlson'ın Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ile röportajına yer veriliyor ancak bir farkla. Yayında izleyenlerin karşısına bir QR kod çıkartılıyor. Bu QR kod'un kesinlikle okutulmaması tavsiye ediliyor.

Ruhi Çenet henüz konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.





