X (Twitter) kullanıcıları dikkat! Kuralları hiçe saydı, reklamları yasaklandı: İşte bekleyen tehlike

Dünyada 540 milyondan fazla kullanıcısı X'e, Türkiye'deki yasal sorumluluklarını yerine getirmediği için reklam yasaklamanında içinde olduğu bazı yaptırımlar uygulandı. Ancak X, yaptırımlara tepki vermeyerek kuralları hiçe saydı. X eğer kendisinden istenilenleri sağlamazsa yasal yaptırımlar uygulanacak.

PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARI

Türkiye'de sosyal ağ sağlayıcıların yasal yükümlülükleri, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek dördüncü maddesi ve Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme, raporlama yapma, yasa dışı içerikle mücadele etme, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma gibi yükümlülükler getirilmiştir.

X KURALLARI HİÇE SAYDI

X adlı sosyal ağ sağlayıcı - eski adıyla Twitter - bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden itibaren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. X kendisine belirtilen süre zarfında gerekli adımları atmayarak yasalara uyum göstermeme noktasında ısrarcı davranmaktadır. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle öncelikle 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL idari para cezası uygulanan X bu idari para cezalarının ödemesini gerçekleştirmediği gibi yeni düzenleme ile niteliği kuvvetlendirilen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü konusunda da direnç göstermektedir.

REKLAM VERİLMESİ YASAKLANDI

Bu kapsamda temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin X üzerinde reklam vermesi yasaklanmıştır. Tüm bu yaptırımlara rağmen X mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmektedir. Zira 5651 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen Hakim kararlarına da uyum sağlamamakta; Hakimlikler tarafından tesis edilen kararların gereğini yerine getirmekte isteksiz davranmaktadır.

KULLANICILARIN BİLGİLERİ TEHLİKEDE

Özellikle X’in Avrupa Birliği düzenlemesi olan 19.10.2022 tarihli ve 2022/2065 sayılı Dijital Hizmetler Yasası’na uyum sürecinde ve bu çerçevede resmî iletişim noktalarını belirleme konusunda gösterdiği özen ve hız, X’in düzenleyici değişikliklere hızla uyum sağlama kapasitesini ve arzusunu bizlere göstermiştir.

Ancak, X’in 5651 Sayılı Kanun'a uyum sağlama konusunda gösterdiği tutum, Dijital Hizmetler Yasası'na yönelik aldığı hızlı aksiyonlara nazaran keskin bir tezat oluşturmuş; bu durum, sosyal ağ sağlayıcının mevzuata uyum sağlaması konusunda endişelere sebep olmakta; X’in Türkiye'deki kullanıcıların veri güvenliği ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerine yönelik taahhütlerini de sorgulanır hale getirmiştir.

KURALLARA UYMAZSA BANT GENİŞLİĞİ DARALTILACAK

5651 sayılı Kanuna tam bir uyumun sağlanması sadece bir yasal yükümlülük olmayıp aynı zamanda X’in Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürürken Türk vatandaşlarına göstermiş olduğu ehemmiyetin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, X’in uyum çabalarındaki tutarsızlıkları gidermesi ve 5651 Sayılı Kanun'a derhal uyum sağlaması gerekmektedir. Gelinen noktada yaptırımların bir sonraki aşaması sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması şeklindedir.

Diğer sosyal ağ sağlayıcılarda olduğu gibi X’in de yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli her türlü yardım ve rehberlik sunulmaya devam edilecektir. X tarafından derhal eyleme geçilmesi ve bu alanda ilerleme kaydedilmesi, yasal yaptırım adımına geçilmemesi açısından elzemdir.





