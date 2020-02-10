Bilgisayarını temizle günü: 10 adımda bilgisayarınızı hızlandırın!

Bilgisayarların zaman zaman hızından, zaman zaman da çalışacak durumda olmamasından birçok kullanıcı şikayet ediyor. Çoğu zaman bilgisayarın fiziki olarak temiz olmaması, sürücülerde yeterli alan kalmaması ya da çeşitli kaynaklardan bulaşan virüsler bilgisayarın ciddi derecede yavaşlamasına neden oluyor.

İşte Bilgisayarını Temizle Günü için 10 adımda bilgisayar temizliği ipuçları:

Fiziksel olarak temizleyin. Bilgisayarınızın performansını artırmanın kolay bir yolu, dikkatlice temizlemekten geçiyor. Unutmayın ki toz, kir ve diğer atıklar bilgisayarınızın fanını tıkayabilir ve hava akışını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarınızın kapalı olmasına dikkat ederek içerisinde bulunan tozların temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu, bilgisayarınızın optimum hızda çalışmasına yardımcı olacak.

Diskleri birleştirin. Kullanıcılar, bilgisayar bakımlarını aylık olarak yapmalı ve disk birleştirme işlemlerini es geçmemeli. Disk birleştirme sonucunda bilgisayarınızın daha verimli çalıştığına tanık olacaksınız. Bu işlemi Windows kullanıyorsanız, Başlat > Disk Temizleme > Disk Birleştir adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.