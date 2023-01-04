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Bilim dünyası açıkladı! Daha tatmin edici sekse götüren tek şey

04.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik bazı kişilerin hayatının merkezi olarak görülüyor. Seksi daha iyi hale getirmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Cinsel ilişkiyi daha etkili yaşamanızı sağlayacak çeşitli davranışlar görülüyor. Yapılan araştırmalara göre daha tatmin edici seks için en etkili yöntem bulundu.

Bilim dünyası açıkladı! Daha tatmin edici sekse götüren tek şey

Cinsellik hakkında bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Cinsel ilişkideki bilinmezlik çeşitli problemler yaşanmasına neden olabiliyor. Seksologlara göre mutlu ve tatmin edici bir seks için cinsel ilişki yaşadığınız partnerinize karşı açık olmanız gerekiyor. Journal of Sex & Marital Therapy'de yayınlanan ve Health dergisinde yer alan yeni çalışma için araştırmacılar toplam 398 kişinin cinsel yaşamlarını inceledi. Seks sırasında sözlü ve sözlü olmayan iletişimin cinsel tatmini ne kadar etkilediği sorusuna cevap aradılar. İkisi arasında gerçekten bir ilişki olduğunu keşfettiler.

İLETİŞİM CİNSEL DOYUMU ARTIRIYOR

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"Genel olarak, çalışmanın sonuçları, seks sırasında daha fazla iletişimin - kişinin hem sözlü hem de sözlü olmayan ve eşin sözsüz iletişiminin - cinsel iletişimden daha fazla memnuniyetle ilişkili olduğunu ve cinsel iletişim doyumunun cinsel doyumu öngördüğünü gösteriyor" diye yazıyor.

SEKS SIRASINDAKİ İLETİŞİM İHMAL EDİLMİŞTİ

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Raporun yazarları, seks sırasında iletişim kurmanın yararları konusunda henüz bilimsel bir çalışmanın yapılmadığını da vurguladı. "Önceki araştırmalar, seks öncesi ve seks sonrası iletişime odaklanmıştı, ancak seks sırasında iletişim, cinsel iletişim araştırmasının tamamen ihmal edilmiş bir alanıdır" diye yazıyorlar.

DAHA SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAMI SÜRDÜRMEK İÇİN İLETİŞİM ÖNEMLİ

Bu nedenle, çalışmanın yazarları araştırmaya karar verdiler ve araştırmaları, seks sırasındaki iletişimin cinsel doyumun yanı sıra genel ilişki üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi. Yeni raporun yazarları, araştırmalarını insanları daha sağlıklı cinsel yaşamların nasıl sürdürüleceği konusunda daha iyi eğitmek için kullanmayı umuyor. Raporda, "Bu çalışmanın bulgularının cinsel terapi ve ilişki terapisi ve eğitimi üzerinde etkileri var" deniyor.

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İLETİŞİMİN SÖZLÜ OLMASINA GEREK YOK

Ayrıca seks sırasında iletişimin herkes için o kadar kolay olmadığına da dikkat çekiyorlar. Seks sırasında tercih ettiğimiz iletişim türü de kişilik tipimize bağlıdır. Raporda, "Örneğin, birçok çift cinsel zevkle ilgili doğrudan, sözlü iletişimden rahatsız olabileceğinden, terapistler ve danışmanlar seks sırasında sözlü olmayan iletişimin zevkle ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve cinsel tatmini artırmak için kullanılabileceğini önerebilir."

DAHA YARATICI OLUN

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Raporun yazarları ayrıca cinsel yaşamlarını iyileştirmeye çalışanlar için bir ipucu daha sunuyor: Senaryodan sapmaya cesaret edin. Geleneksel rolleri unutup yaratıcı olmaya çalışın. Çalışma, "Klişeleri terk etmek, cinsel zevkler, arzular ve ihtiyaçlar hakkında iletişimi sağlayabilir, böylece taraflar arasındaki cinsel tatmini artırabilir" diyor.

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