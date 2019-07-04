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Bilim insanları embriyoya benzer canlı yapılar üretmeyi başardı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bilim insanları kök hücreden ilkel insan embriyolarına benzeyen canlı yapılar üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Bilim insanları embriyoya benzer canlı yapılar üretmeyi başardı

Npr.org’un haberine göre, araştırmacılar ilk kez laboratuvar ortamında insan embriyolarının yaşayan bir modeli olan üç boyutlu yapılar üretti.

Bu buluşun insan gelişiminin derinlikleri konusunda önemli bilgiler vermekle birlikte kısırlık tedavisi, düşük yapmayı engelleme, doğum kusurları ve birçok hastalığı tedavi edebilecek yollar bulmaya öncülük edebileceği belirtildi.

Bilim insanlarının yıllar boyunca embriyonun, fetüs haline gelinceye kadar geçen zamanda, ilk aşamalarını anlamak üzere çalışmalar yapmasına karşı embriyonun en önemli aşamalarının bir gizem olarak kalmaya devam ettiğine değinildi. Bilim, insan embriyolarının gelişmesinden 14 gün sonra laboratuvarda incelenmelerini yasaklıyor.

New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nden Moleküler Biyolog Ali Brivanlou, embriyonun ilk aşamalarının tamamıyla bir kara kutu olduğunu belirterek araştırmaları sonucunda, rahim dışında gelişebilen, sperm ve yumurta ile beslenmemiş ancak kök hücreden ilkel ve gelişme aşamasında yapılar üretebildiklerini kaydetti.

Diğer yandan araştırma, bilimin, insan embriyosunu yaşayan bir modelini yaratma konusunda ne kadar ileri gitmesi gerektiği konusunda tartışma başlattı.

Harvard Medical School’dan Doktor George Daley, bu yapıların gelişmelerine ne kadar izin verilmesi gerektiği ve bunun bazı ahlaki sorunlar yaratabileceğinin soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları Nature Cell Biology dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
embriyo Kök hücre

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