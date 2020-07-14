Bilim insanları ilk defa mitokondri DNA'sında değişiklik yapmayı başardı

Mitokondri genetiği için yeni tür bir mühendislik tekniği kullanan araştırmacılar yakın zamanda çığır açacak sonuçlar elde edileceğine inanıyorlar.

Bunun daha önce yapılamamış olmasının nedeni mitokondri genlerinin kesilemiyor olmasıydı. Mitokondri DNA'sı kesildiği takdirde tüm dizilim ayrışarak kopuyor.

2016 yılında Massachusetts'teki Broad Enstitüsü'nde görevli David Liu, yeni bir metod geliştirmeyi başararak DNA'yı kesmeden içerisindeki tek bir harfi değiştirmeyi başardı. Bunun için atomik düzeyde değişiklik yapma yoluna giden Liu herhangi bir kesme yapıştırma yapmadan genetik kodun atomik dizilimini değiştirdi.

Son iki yıldır bu tekniği geliştirmek için uğraşan bilim insanlarının önündeki en büyük engel RNA molekülünü mitokondri içerisine enjekte edememekti. Çünkü genetiği değiştirilmiş olan DNA'nın bir RNA tarafından hedefe götürülmesi gerekiyor.

Liu'nun ekibi ile Harvard ve Washington üniversitelerinden iki farklı ekip birlikte çalışarak var olan CRISPR tekniğinden tamamen ayrı bir teknik oluşturmayı başardılar. Yeni tür proteinler oluşturan ekip bu proteinler ile mitokondri DNA'sı üzerinde değişiklik yaptı ve DNA'ya mitokondrinin içerisine gitmesi gerektiğini kodladı. Yani adres DNA'ya yazıldı.