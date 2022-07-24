Bilim insanları ortaya koydu! İşte uzun ve sağlıklı bir ömrün 7 sırrı...

Amerika'da yapılan araştırmada, haberimizde de yer verdiğimiz yedi alışkanlığa sahip olan bireylerin kalp krizi, benzeri hastalık taşıma riskinin yüzde 30 ile 43 azaldığı sonucuna varıldı. İşte detaylar...

BESLENME DÜZENİ

Amerika'da yapılan bu araştırmada binlerce kişi yıllarca izlendi. Bunun sonucunda düzgün bir beslenme düzeninin, sağlıklı ve uzun bir yaşama götüren bir yol olduğu görüldü.

EGZERSİZ

Psikolojik ve fizyolojik açıdan birçok yararı olan egzersiz, uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor.

SİGARA KULLANMAMAK

Birçok hastalığı beraberinde getiren ve zararları saymakla bitmeyen sigaranın tüketilmemesi gerekiyor.

KİLO VERMEK

Uzun ve sağlıklı yaşama sahip olan bireylerin bir diğer ortak özelliğinin ise kilo vermek olduğu açıklandı.

TANSİYONUN NORMAL SEVİYEDE OLMASI

Günümüzün tatsız rahatsızlıklarından biri olan tansiyonun, uzun ve sağlıklı hayatı olan bireylerde normal seviyede olduğu görüldü.

KOLESTEROLÜ DENGEDE TUTMAK

Kanda biriken kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşerek damar tıkanıklarına yol açar. Bununla birlikte, normalden yüksek seviyedeki kolesterol safra kesesinde bulunan bazı maddeler ile birleşerek safra taşlarının oluşumuna neden olabilir. Kolesterolün dengede olması, kaliteli bir yaşam için gereklidir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEK

Kan şekerinin yükselmesinin birden fazla nedeni olabilir. Ciltte kuruma, yorgunluk, görme bulanıklığı gibi sorunlar kan şekerinin yükseldiğini gösterir. Kan şekerini düşürmek, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarındandır.





