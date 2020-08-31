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Bilim insanları uyardı: Gece telefona bakanların sperm kalitesi düşük çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Erkekler gece cep telefonlarına uzanmadan önce artık iki kez düşünmek isteyebilir. Çünkü yeni bir araştırma gece elektronik medya kullanımıyla düşük sperm kalitesi arasında bağlantı keşfetti.

Bilim insanları uyardı: Gece telefona bakanların sperm kalitesi düşük çıktı

Yeni çalışmanın özeti, Profesyonel Uyku Toplulukları Birliği'nin (APSS) bu yıl internet üzerinden düzenlediği SLEEP 2020 (UYKU 2020) buluşmasında sunulmak üzere hakemli bilim dergisi Sleep'te yayımlandı.

Ön bulgular, akşam ve yattıktan sonra elektronik cihazların yaydığı ışığa daha fazla maruz kalmanın sperm kalitesindeki düşüşle ilişki olduğunu ortaya koydu.

Gece cep telefonu veya tablet kullandığını bildiren erkeklerde sperm yoğunluğu, hareketlilik ve etkin hareketlilik (spermin "yüzme" kabiliyeti) ölçütlerinin hepsi düşük çıkarken "yüzemeyen" hareketsiz sperm oranının da daha yüksek olduğu görüldü.

İsrail'deki Assuta Tıp Merkezi'nin Uyku ve Yorgunluk Enstitüsü'nün araştırma ve geliştirmeden sorumlu araştırmacı Dr. Amit Green konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Akşam ve yatma vaktinden sonra akıllı telefon ya da tablet kullanımıyla sperm kalitesindeki düşüş arasında ilişki vardı. Dahası, akşam akıllı telefon, yatma vaktinden sonra tablet ve akşam televizyon kullanımlarının hepsiyle sperm yoğunluğundaki düşüş arasında korelasyon gördük.

Araştırmacılar, verimlilik değerlendirmesine katılan ve yaşları 21'le 59 arasında değişen 116 erkekten meni örnekleri aldı. Katılımcılar ayrıca, uyku ve elektronik cihaz kullanma alışkanlıklarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Araştırma aynı zamanda, uyku süresi uzadıkça sperm sayısının ve etkin hareketliliğinin arttığını da gösterdi. Diğer yandan uykusuzluğun sperm kalitesinde düşmeyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

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