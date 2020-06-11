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Bilim insanları yağmurun neden kelebekleri öldürmediğini buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kelebeklerin iri yağmur damlacıkları altında nasıl hayatta kaldığını araştıran bilim insanları saniyede yaklaşık bin kare hızında çekim yapan kameralarla kelebeklerin yağmurla etkileşimini görüntüledi.

Bilim insanları yağmurun neden kelebekleri öldürmediğini buldu

Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları, kelebeklerin büyük yağmur damlaları ile nasıl etkileşime girdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

Kelebeklerin yağmura tepki süreci, saniyede yaklaşık bin kare hızında çekim yapan kameraya kaydedildi.

Kelebek kanatlarının özel yapıya sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Damla, saniyede yaklaşık 10 metre hızla düştüğünde kanadın hidrofobik kaplamasıyla reaksiyona giriyor ve dağılıyor. Kanadın pürüzlü yüzeyi de kelebekleri yara almaya karşı koruyor.

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