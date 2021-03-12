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  4. Bilim insanlarından Ay'a 6.7 milyon sperm gönderme hamlesi

Bilim insanlarından Ay'a 6.7 milyon sperm gönderme hamlesi

12.03.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Bilim insanlarından Ay'a 6.7 milyon sperm gönderme hamlesi

Farklı milletlerden bilim insanları 6,7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önerdi.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu’ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.

Amerikan medyası, IFL Science'a dayandırdığı haberinde, Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay’a taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunulduğunu ifade etti.

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