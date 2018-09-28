Bilim insanlarından korkunç tahminler! İşte Dünya'yı bekleyen son

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

Dünya'yı gelecekte neler bekliyor?

1 / 27 10 bin yıl sonra Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim insanlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

2 / 27 13 bin yıl sonra Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

3 / 27 15 bin yıl sonra Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

4 / 27 20 bin yıl sonra 1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

5 / 27 36 bin yıl sonra Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.

6 / 27 50 bin yıl sonra Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!

7 / 27 100 bin yıl sonra Evrendeki en büyük yıldız olarak bilinen VY Canis Majoris bir hipernovada patlayıp yok olacak. Dünya'nın büyük bir kısmı ise lav altında kalacak.

8 / 27 200 bin yıl sonra Büyük Kepçe, Orion ve Perseus gibi bilinen yıldız kümeleri artık olmayacak, hepsi yok olacak. Hawai zincirindeki genç bir denizaltı volkanı hızla yükselerek okyanusun ortasında bir ada yaratacak!

9 / 27 300 bin yıl sonra WR 104, Pinwheel nebulasında yer alan bir çift yıldız sistemi ve bu süre zarfında bir süpernova içinde yok olacak. Bu patlamayla oluşacak gama ışını ise Dünya'daki tüm yaşam formu için ciddi bir tehdit olacak.

10 / 27 500 bin yıl sonra Dünya, muhtemelen önlenemeyeceği varsayımıyla, yaklaşık 1 km çapındaki bir gök taşına maruz kalacak!

11 / 27 1 milyon yıl sonra Dünya volkanik patlamaların etkisi altına girecek ve her şey lav altında kalacak.

12 / 27 2 milyon yıl sonra 1600 metre derinliğe sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırlarında bulunan en eski ulusal parkı Büyük Kanyon, daha da derinleşecek.

13 / 27 10 milyon yıl sonra Suların yükselmesiyle birlikte Afrika kıtasının bir kısmı kıtadan kopacak ve ayrı bir ada olacak!

14 / 27 50 milyon yıl sonra Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Mars'la çarpışacak. ABD'de bulunan San Andreas Fayı, San Francisco ve Los Angeles'ı birleştirecek!

15 / 27 100 milyon yıl sonra Dünya yok olmuş olacak; Satürn'ün halkası da öyle...

16 / 27 250 milyon yıl sonra Dünya'da kıtalar değişime uğrayacak! Kaliforniya sahili Alaska ile çarpışacak. Güneş sistemi, Samanyolu çevresinde bir bütün devrimi tamamlamış olacak.

17 / 27 600 milyon yıl sonra Dünya'da bitki örtüsü kalmayacak ve ormanlar yok olmuş olacak.

18 / 27 800 milyon yıl sonra Karbon dioksit seviyeleri dünya genelinde iyice düşecek. Oksijenin de azalmasıyla dünyada yaşam kalmayacak. Ancak bundan sonra yeryüzünde kalan tek yaşam tek hücreli bakteri olacak.

19 / 27 1 milyar yıl sonra Güneş daha dik açıyla Dünya'ya bakarken Dünya gittikçe ısınacak ve okyanuslar buharlaşıp yok olmaya başlayacak.

20 / 27 2 milyar yıl sonra Dünya'nın iç çekirdeği, yılda 1 mm hızda büyümeye devam ederse, Dünya'nın dış çekirdeği donacak. Dış çekirdek olmadan, Dünya'nın manyetik alanı kapanacak ve Güneş'ten gelen parçacıklar yavaş yavaş atmosferi yok edecek.

21 / 27 3 milyar yıl sonra Çok düşük bir olasılık olsa da Dünya yıldızlararası boşluğa kayıp tüm yaşam formu yok olacak.

22 / 27 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi Andromeda takımyıldızında bulunan, Dünya’dan yaklaşık olarak 2.5 milyon ışık yılı uzaklıkta olan spiral bir galaksidir. 4 milyar yıl sonra Andromeda Galaksisi ile içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi çarpışacak.

23 / 27 5 milyar yıl sonra Dünya'nın hali işte böyle olacak... Kızıl bir gezegen!

24 / 27 7 milyar yıl sonra Güneş Dünya'yı yok edecek.

25 / 27 8 milyar yıl sonra Dünya hala hayatta kalmayı başarırsa bu kez Güneş enerjisini kaybedecek ve Dünya hızla ısı kaybederek donacak.

26 / 27 14 milyar yıl sonra Güneş siyah cüce gezegene dönüşecek ve Güneş'i artık hiç kimse göremeyecek; tabii hala yaşayan canlı olursa!