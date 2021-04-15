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Bilim insanlarından 'P1' uyarısı: Aşılar etkisiz kalabilir

15.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da Kovid-19'un varyasyonları üzerine çalışmalar yapan bilim insanları P1 varyantının aşılar etkisiz hale getirebileceğini duyurdu.

Bilim insanlarından 'P1' uyarısı: Aşılar etkisiz kalabilir

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 3 milyona yakın kişinin ölümüne neden olan salgına karşı pek çok aşı geliştirildi. Ancak buna rağmen ortaya çıkan varyasyonlar endişeleri de beraberinde getiriyor.

Brezilya'da varyantlar üzerine araştırma yapan bilim insanlar virüsün P1 varyantında değişiklikler buldu.

KAÇMAK İÇİN MEKANİZMA GELİŞTİRDİ

Brezilya Halk Sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından yapılan bir araştırmada virüsün antikorlardan kaçmak için yeni bir mekanizma geliştirdiği bilgisine ulaşıldı.

İlk bulgulara göre, P1 varyantının orijinal virüse kıyasla 2,5 kat daha bulaşıcı olduğu ve antikorlara daha dirençli olduğu ortaya çıktı.

Ekip söz konusu varyasyonun koronavirüs aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar bu durumu 'en kötü senaryo' olarak nitelendiriyor.

Bilim insanlarından P1 uyarısı: Aşılar etkisiz kalabilir
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 513 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 673 bin 507’ye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

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