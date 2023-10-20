Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Bilim kurgu filmi gibi ama gerçek! Gökyüzü bir anda pembeye büründü... "Kıyamet alameti" olarak yorumlandı ama gerçek bambaşka çıktı

    Bilim kurgu filmi gibi ama gerçek! Gökyüzü bir anda pembeye büründü... "Kıyamet alameti" olarak yorumlandı ama gerçek bambaşka çıktı

    20.10.2023 08:26 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Kent bölgesinde gökyüzü bir anda pembeye büründü. Bilim kurgu sahnelerini anımsatan görüntüler kısa sürede insanların ilgisini çekerken endişelere de neden oldu. Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü nedenine ilişkin olarak yorumlarda bulunurken bazıları ise durumu "dünyanın sonu" ve "kıyamet alameti" olarak yorumladı.

    İngiltere'nin Kent bölgesinin Thanet üzerindeki gökyüzünde pembesi bir renk tüm alanı kapladı. Şafaktan hemen önce çekilen gün doğumu fotoğraflarındaki görüntü herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise kısa sürede viral oldu.

    2

    BİLİMSEL BİR CEVABI VARMIŞ

    3

    Görüntünün nedeni artık belirlendi ve sahneler bir filmden çıkmış gibi görünse de, cevap aslında bilime dayanıyor. Gökyüzünün pembe gözükmesinin nedeninin 400 milyon domates yetiştirilen bir tarım şirketinden gelen yapay ışık olduğu belirtildi.

    KAPAK1

    İlginizi Çekebilir

    Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

    Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

     Simpsonlar kehanetleri gerçek mi? Cevabı çok basitmiş...

    Simpsonlar kehanetleri gerçek mi? Cevabı çok basitmiş...

     Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

    Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

     “Henüz gerçekleşmemiş kehanetleri” denildi! Tek tek saydılar

    “Henüz gerçekleşmemiş kehanetleri” denildi! Tek tek saydılar

     Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

    Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

    O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

    O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

     Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

    Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini...

     Bir kehanet daha gündemde! Dikkat çeken Tom Hanks detayı...

    Bir kehanet daha gündemde! Dikkat çeken Tom Hanks detayı...

     Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

    Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandıBir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı
    Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdiBahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi
    20 Ekim Cuma: TV yayın akışı20 Ekim Cuma: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere gökyüzü

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

    Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

    Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

    "Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

    "Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.