Bilim kurgu filmi gibi ama gerçek! Gökyüzü bir anda pembeye büründü... "Kıyamet alameti" olarak yorumlandı ama gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin Kent bölgesinin Thanet üzerindeki gökyüzünde pembesi bir renk tüm alanı kapladı. Şafaktan hemen önce çekilen gün doğumu fotoğraflarındaki görüntü herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ise kısa sürede viral oldu.

BİLİMSEL BİR CEVABI VARMIŞ

Görüntünün nedeni artık belirlendi ve sahneler bir filmden çıkmış gibi görünse de, cevap aslında bilime dayanıyor. Gökyüzünün pembe gözükmesinin nedeninin 400 milyon domates yetiştirilen bir tarım şirketinden gelen yapay ışık olduğu belirtildi.







