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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Delta varyantı ve 3'üncü doz aşı masada

30.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Gündemde son günlerde Türkiye'de yayılımını artından Delta varyantı ve 3'üncü doz aşı yer alıyor.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Delta varyantı ve 3'üncü doz aşı masada

Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahretin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantıda başta koronavirüsle mücadele ve aşılamadaki son durum olmak üzere birçok konu ele alınacak. Türkiye'de yayılımını devam ettiren Delta varyantı ve 3'üncü doz aşının da gündemdeki konu başlıkları arasında yer alacak.

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BAKAN KOCA'DAN DELTA VARYANTI VE 3'ÜNCÜ DOZ AŞI AÇIKLAMASI

TBMM'de dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı. Delta varyantı vaka sayısının 26 ilde 224 kişide görüldüğünü açıklayan Bakan Koca, "6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu'nun gündemi olacak" diye konuştu.

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AŞILAMADA SON DURUM

30 Haziran itibarıyla toplam uygulana aşı sayısı 49 milyon 152 bin 986, 1. doz uygulanan kişi sayısı 34 milyon 128 bin 62, 2 . doz uygulanan aşı sayısı 15 milyon 24 bin 924 oldu.

5 BİN 846 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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