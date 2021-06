Koronavirüs aşı çalışmalarında yaş düştü, hız azaldı

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken 17 Haziran'da 1 milyon 707 bini geçen günlük toplam aşılanma sayısı, 25 Haziran'da 18 yaş üstüne aşı randevuları açılmasına rağmen düştü.

27 Haziran'da toplam aşılanma sayısı 693 bin 474 olarak gerçekleşti.

BAKAN KOCA'DAN AŞILAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca aşı karşıtlığına ilişkin "Bu konuda sorun görmüyorum. Vatandaşlarımız aşıya uyumlu, gündemde tutulması yanlış" ifadelerini kullanırken "Bayrama kadar bir doz oranını nüfusun yüzde 70'i olmasını hedefliyoruz. İkinci doz 15 milyonu geçmiş, bir doz aşı olanların sayısı 34 milyona ulaşmış durumda" dedi.

DELTA VARYANTI KABUSU BÜYÜYOR

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

29 HAZİRAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

29 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.