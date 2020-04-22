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Bilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemler

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, kan merkezleri için bir önlem rehberi hazırladı.

Bilim Kurulu'ndan kan merkezleri için önlemler

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kan merkezlerinde alınacak önlemler rehberi yayınladı.

Buna göre:

-Bugüne kadar solunum virüsleri ve COVID-19’un kan ve kan ürünleri ile bulaştığı gösterilmemiş olmakla birlikte teorik bir risk söz konusudur.

-Kesin COVID-19 olgularının iyileşme döneminde, vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmelidir.

-COVID-19 hastasıyla temas edenlerden, 28 gün süreyle (14 günlük maksimum kuluçka süresinin iki katı) hücre ve doku bağışı kabul edilmemelidir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bilim kurulu kan merkezleri

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