Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, bazı illerde 65 yaş ve üzerindekiler için alınan kısıtlama kararlarını değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, acil serviste klinik olarak kötü vaziyette izledikleri hastaların büyük çoğunun 65 yaş üzerindeki kişiler ve ek hastalıkları olan kişiler olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Elbette genç hastalarımızdan da hastalığı kötü durumlarda atlatanlar var. Ama oran olarak baktığınızda 65 yaş ve üstü kişilerin Covid-19’u daha ağır atlattığını görüyoruz. Hatta daha çok yoğun bakıma yattığını, ağır hasta sayısının 65 yaş ve üstü yaş grupta daha yüksek olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim incinebilir grubumuz; kronik hastalıkları olan kişiler, 65 yaş üzerindeki kişiler. 65 yaş üzerindeki kişilerin özellikle çalışan, okula giden, iş hayatının ve günlük yaşamın içerisinde daha aktif olan kişilerle aynı anda karşılaşmaması lazım" diye konuştu.

Ankara için genellikle saat 07.30'dan 09.30'a kadar toplu taşımada yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, "Akşamları da 16.00'da başlar; 18.30-19.00'a kadar toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam eder. İnsan hareketliliği, işe gidip gelen insanlar, dolayısıyla bu saatlerde fazladır. Doğal olarak insanların dolaşımda aktif olduğu saatlerin yoğun olduğu dönemde 65 yaş ve üstü insanlarımızı korumaya yönelik olarak alınmış olan kararlar yerindedir" dedi.