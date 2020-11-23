HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

23.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili "Hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir, ümit ediyorum ki hiç gerek kalmasın" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya başlanan yeni kısıtlamalarda, sokak yasağında ilk hafta geride kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması, aynı saatler arasında hafta sonları uygulanmaya devam edecek. Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, tablonun olumlu yönde değişmemesi durumunda, tedbirlerin hafta içine yayılabileceğini söyledi.

"KURALLARA UYULMAZSA DAHA SERT KISITLAMALAR BİZİ BEKLİYOR"

NTV'de değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal olarak alınan tedbirlerin etkili olacağını düşünüyorum. Artık herkeste, o pandeminin ilk zamanlarında olduğu duyarlılık oluşmaya başladı. İnsanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olabildiğini ve evlerde vakit gerçirmek gerektiğini biliyor.

İki hafta içinde bireysel tedbirlerle birlikte bir etki olacağını düşünüyorum ama bütün bunlara rağmen bireysel tedbirlere uymamakta ısrar edersek, kısıtlamalara uymamaya devam edersek daha sert kısıtlamalar da bizi bekliyor. Evlerde de toplanmamak gerekiyor. Bu dönemde zorunlu haller dışında kesinlikle ev ziyaretleri olmamalı.

Ekrem İmamoğlu'ndan endişelendiren açıklama: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186Ekrem İmamoğlu'ndan endişelendiren açıklama: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

"HAFTA SONU KISITLAMASI HAFTA İÇİNE YAYILABİLİR"

Hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir. Şu anda saat 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında faaliyetine devam eden AVM gibi yerlerde çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestisi belirli meslekteki kişiler için gerekli olabilir ama ümit ediyoruz ki alternatiflere hiç gerek kalmasın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Binlerce kişinin beklediği tarih açıklandıBinlerce kişinin beklediği tarih açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı: Tanı koymada güvenilir değil

Uzmanlardan kritik uyarı! 'Hızlı testler güvenilir değil'

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Dehşete düşüren olay! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

Gören polisi aradı! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

İSKİ su kesintisi 23 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.