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Ekrem İmamoğlu'ndan endişelendiren açıklama: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

23.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Ekrem İmamoğlu'ndan endişelendiren açıklama: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınındaki artışa dikkat çekerek, dün sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatların 186 olduğunu söyledi. İmamoğlu açıklamasının devamında ". Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. Balıkçı esnafıyla bir araya gelen İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İSYÖN A.Ş. Genel Müdür Hamdi Arpa ve İstanbul Su Ürünleri Komisyoncular Derneği (İSKOMDER) Başkanı Mahmut Uçan eşlik etti.

Pandemi nedeniyle zor zamanları geçirdiğimizin altını çizen İmamoğlu, koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MECBURUM KONUŞMAYA'

“Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya.

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'İSTANBUL'DA VEFAT SAYISI 186'

Dün akşam (22 Kasım), bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul'da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin.”

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