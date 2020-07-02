Bilim Kurulu Üyesi Özkan'dan canlı yayında flaş açıklama: Rakamlar düşmezse yeni yasaklar gelebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan Habertürk TV'de yayınlanan ‘Gün Başlıyor' programında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu.

Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlk dönemde İstanbul’da vakalar yoğundu. İl sınırları açılınca diğer illerde de vakalar artmaya başladı.

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ

Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak , 15 Ağustos’ta eğitimin başlayıp başlayamayacağıyla ilgili bir karar vermek için erken.

Artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızı çok yüksek değil, ancak binli rakamların altına inmemiz gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yüz binde 16 vaka sayısı Türkiye'de yüz binde 20. Bu nedenle bize sınırlarını açmadı.

Bilim Kurulu olarak bizi her türlü plana hazırlıklıyız. Salgın dinamik bir süreç

Ekim ayında influenza ile birlikte bu tip hastalıkların artmasını bekliyoruz. Bu dönemde okulların açılması da bir dezavantaj. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu da bunun farkında.