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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den maske açıklaması: Anlamı kalmadı

16.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs her gün biraz daha hayatımızdan çıkarken, vatandaş pandemi öncesi hayatına geri dönüyor. Sadece kapalı ortamlarda maske zorunluluğunu devam ettiği şu günlerde, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de maske konusunda açıklama yaptı ve açık alanda maskenin bir anlamı kalmadığını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den maske açıklaması: Anlamı kalmadı

Koronavirüste normalleşme adım adım sürerken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yeni bir açıklama geldi. Kapalı ortamların riskli olduğunu belirten Özlü, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.

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"AĞIR SEYREDEBİLİYOR VE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR"

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli” dedi. (DHA)

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