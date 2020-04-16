HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil." ifadesini kullandı. Ramazan ayını bu kez farklı yaşayacağımızı belirten Özlü, "Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Türkiye'deki salgın ve Ramazan ayı ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı.

"Günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu ama toplam hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız" diyen Özlü, Türkiye'deki toplam hasta sayısının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, ayrıca koronavirüs tedbirlerinin başında gelen; sosyal mesafe, evde kalma, maske kullanma ve el hijyenin salgını önlemede işe yaradığını da sözlerine ekledi.

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Salgın tehlikesinin geçmediğini belirten Prof. Özlü, şunları kaydetti:

Şu anda günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu. Ancak toplam hasta sayımız atmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil. Aldığımız tedbirlerin, evde oturmanın, sosyal mesafeyi korumanın, maske kullanımının, el hijyeninin işe yaradığını gördük. Bu bizi evde kalma konusunda daha fazla motive etmeli. Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Salgını düşüşe geçirmek için dişimizi sıkmalıyız"

RAMAZAN AYI İÇİN UYARDI

Ramazan ayı için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazanı bu kez farklı yaşayacağız. İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok. İftarı evimizde hane halkıyla birlikte yapacağız.

Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı.

İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir.

Marketlerde ramazan alışverişi için yakın temas ve topluluşma oluşturulmamalı. Tenha saatlerde, hızlı ve dikkatlice alışveriş yapılmalı. Her gün alışverişe çıkılmamalı.

Ulusca hep birlikte sağlık ve mutlulukla bayrama ulaşmamız dileklerimle..."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinasıBalıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı koronavirüs Tevfik Özlü pide

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı, camiler teravih namazı için açık olacak mı?

Koronavirüs oruç tutmaya engel mi?

Sosyal mesafeye uymadı! Açıklaması 'pes' dedirtti

'Pes' dedirten açıklama: Virüsten ölmeyi bekliyorum

Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı

Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı

Sağlık çalışanı günlerdir uzak kaldığı ailesine böyle seslendi

Günlerdir göremediği ailesine böyle seslendi

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.