Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Türkiye'deki salgın ve Ramazan ayı ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı.

"Günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu ama toplam hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız" diyen Özlü, Türkiye'deki toplam hasta sayısının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, ayrıca koronavirüs tedbirlerinin başında gelen; sosyal mesafe, evde kalma, maske kullanma ve el hijyenin salgını önlemede işe yaradığını da sözlerine ekledi.

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Salgın tehlikesinin geçmediğini belirten Prof. Özlü, şunları kaydetti:

Şu anda günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu. Ancak toplam hasta sayımız atmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil. Aldığımız tedbirlerin, evde oturmanın, sosyal mesafeyi korumanın, maske kullanımının, el hijyeninin işe yaradığını gördük. Bu bizi evde kalma konusunda daha fazla motive etmeli. Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Salgını düşüşe geçirmek için dişimizi sıkmalıyız"