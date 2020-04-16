Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Türkiye'deki salgın ve Ramazan ayı ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı.
"Günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu ama toplam hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil. Başarabileceğimizi gördük, ancak henüz başarmış sayılmayız" diyen Özlü, Türkiye'deki toplam hasta sayısının arttığını söyledi.
Prof. Dr. Özlü, ayrıca koronavirüs tedbirlerinin başında gelen; sosyal mesafe, evde kalma, maske kullanma ve el hijyenin salgını önlemede işe yaradığını da sözlerine ekledi.
"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"
Salgın tehlikesinin geçmediğini belirten Prof. Özlü, şunları kaydetti:
Şu anda günlük hasta sayılarımızdaki artış durdu. Ancak toplam hasta sayımız atmaya devam ediyor. Salgının çıkış kolundayız henüz. Yani tehlike geçmiş değil. Aldığımız tedbirlerin, evde oturmanın, sosyal mesafeyi korumanın, maske kullanımının, el hijyeninin işe yaradığını gördük. Bu bizi evde kalma konusunda daha fazla motive etmeli. Şimdi daha fazla dikkatli olmalıyız. Salgını düşüşe geçirmek için dişimizi sıkmalıyız"
RAMAZAN AYI İÇİN UYARDI
Ramazan ayı için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazanı bu kez farklı yaşayacağız. İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok. İftarı evimizde hane halkıyla birlikte yapacağız.
Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı.
İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir.
Marketlerde ramazan alışverişi için yakın temas ve topluluşma oluşturulmamalı. Tenha saatlerde, hızlı ve dikkatlice alışveriş yapılmalı. Her gün alışverişe çıkılmamalı.
Ulusca hep birlikte sağlık ve mutlulukla bayrama ulaşmamız dileklerimle..."