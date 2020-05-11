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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı: Zorunda kalmazsam gitmem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılırken Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" dedi. Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nun sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusu üzerine Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem” yanıtını verdi.

“AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

Ülke genelinde birçok AVM, bugün kapılarını açıyor.


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