Bilim tarihi uzmanları anılarıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sezgin’in bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili binlerce kaynak eser içeren ve bir kısmı Almanya’dan Türkiye’ye getirilen eşsiz kütüphanesi ve İstanbul’da geçirdiği günler onunla çalışmış, anı biriktirmiş akademisyenlerin dilinden anlatıldı.

"FUAT SEZGİN BÜTÜN HAYATINI KÜTÜPHANEDE GEÇİRDİ"

Sezgin Hocanın 17 saat çalıştığını söyleyen FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "Fuat Sezgin hoca bütün hayatını kütüphanede geçirmiş bir hoca. Almanya'da kurduğu kendi kütüphanesinde ömrünü çalışmaya, bilime, İslam bilimine vakfetmiş bir insan. Kendi ifadesiyle günde en az 17 saat çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla kütüphaneden hiç çıkmayan, ciltlerce eser neşreden bir bilim insanı. Bu anlamlı haftaya Fuat Sezgin'in kütüphaneciliğini, kütüphanesini anlatarak başlamak yerinde oldu" dedi.

"BİZE BİLİM TARİHİNİN DEFİNE HARİTASINI BIRAKTI"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetinin anlaşılması için yola çıktığını belirten panelin moderatörü FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ise, "Panelde Sezgin'in İstanbul günlerini ve Türkiye'de geçmişten günümüze bilim tarihini ele alarak hocamızın yerini belirgin hale getirmeye çalıştık. Hocamız bize bilim tarihinin define haritasını bıraktı. Bu harita üzerinde biz kimin,nerede, nasıl bir kıymetli eser ortaya koyduğunu görüyoruz. Define diyorum çünkü henüz gün yüzüne çıkmamışlar" diye konuştu.