KADIN

Bilimsel çalışmalar da destekliyor! Yoğurt vajina için faydalı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Pek çok kadın, vajinal maya mantarı enfeksiyonunu tedavi etmek için tablet, krem ya da fitil yerine yoğurt kullanıyor. Peki evde yapılan bu tedavinin bilimsel bir alt yapısı var mı? Cevap; evet. Bilimsel çalışmalar, bu tür enfeksiyonları yenmek için yoğurt kullanımını destekliyor.

Bilimsel çalışmalar da destekliyor! Yoğurt vajina için faydalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Helvacıoğlu, mantar enfeksiyonu tedavisi için neden yoğurt kullanıldığı konusunda şu bilgileri verdi: “İçerdiği Lactobacillus bakterisi nedeniyle yoğurt etkili bir ilaç olabilir. Yararlı bakteri türleri arasında bulunan bu bakteri, bağırsakları, idrar yollarını ve vajinayı tahriş etmez.

Yararlı bakteri içeren yoğurdu kullanarak vajinada flora ve PH dengesini tekrar kurmanın mümkün olduğu düşünülmektedir. Lactobacillus Candida’yı öldüren hidrojen peroksit salgılayarak enfeksiyonu ortadan kaldırır.

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İlaç kullanımının kısıtlı olduğu gebelik döneminde, vajinal enfeksiyonlarla mücadelede, içerdiği probiyotiklerden dolayı yoğurt kullanımına önem vermek gerekiyor.

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SADE YOĞURT KULLANIN

Lactobacillus içeren ve doğal, tatlandırıcı bulunmayan sade yoğurt kullanılması etkili tedavi sağlayacaktır.

Diğer yoğurt türlerinde şeker kullanılmış olması yüksek bir olasılıktır. Bu yoğurtları kullanmak enfeksiyonun ve belirtilerin kötüleşmesine yol açabilir çünkü şeker mantarın çoğalmasına neden olur.

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NASIL UYGULANIR?

Yoğurdu vajina içine uygulamak için parmaklarınızı kullanın.

Kullanılmamış tampon aplikatörü içine yoğurt koyup, yoğurdu aplikatör yardımıyla vajina içine uygulayın.

Serinleterek rahatlatması için kullanılmamış tampon aplikatörünü yoğurtla doldurup soğutun, daha sonra uygulayın.

VAJİNANIN DOĞAL DENGESİ NEDEN BOZULUR?

  • Hormonal değişiklikler

  • Antibiyotikler

  • Cinsel ilişki

  • Parfümlü vücut ya da vajina temizleyici şampuanlar

  • Tamponların gereken sıklıkta değiştirilmemesi

  • Çok dar iç çamaşırı giymek

  • Cinsel ilişki kimi zaman Candida’nın aşırı çoğalmasına yol açsa da bu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir.

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VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

  • Vajinada yanma ya da kaşıntı hissi

  • Koyu, beyaz ve topak topak akıntı.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR?

Vajina mantarı enfeksiyonları sık rastlanan, tedavi edilebilir ve genellikle endişe edilmemesi gereken enfeksiyonlardır.

İlk kez yaşandığında bu enfeksiyonu anlamak zor olabilir, bu nedenle profesyonel bir teşhis konulması zaruridir. Sık sık mantar enfeksiyonu yaşayan kişilere ya da tedaviye cevap vermeyen kişilere bir doktor tavsiyede bulunabilir.

Ancak, sürekli ağrı veya başka belirtileri olan kişilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından tarama yaptırması yararlı olacaktır. Cinsel olarak aktif olan herkesin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı düzenli kontrol yaptırması çok önemlidir ve önerilir."

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