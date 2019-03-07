Bilimsel çalışmalar da destekliyor! Yoğurt vajina için faydalı

Diğer yoğurt türlerinde şeker kullanılmış olması yüksek bir olasılıktır. Bu yoğurtları kullanmak enfeksiyonun ve belirtilerin kötüleşmesine yol açabilir çünkü şeker mantarın çoğalmasına neden olur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Helvacıoğlu, mantar enfeksiyonu tedavisi için neden yoğurt kullanıldığı konusunda şu bilgileri verdi: “İçerdiği Lactobacillus bakterisi nedeniyle yoğurt etkili bir ilaç olabilir. Yararlı bakteri türleri arasında bulunan bu bakteri, bağırsakları, idrar yollarını ve vajinayı tahriş etmez.

NASIL UYGULANIR?

Yoğurdu vajina içine uygulamak için parmaklarınızı kullanın.

Kullanılmamış tampon aplikatörü içine yoğurt koyup, yoğurdu aplikatör yardımıyla vajina içine uygulayın.

Serinleterek rahatlatması için kullanılmamış tampon aplikatörünü yoğurtla doldurup soğutun, daha sonra uygulayın.

VAJİNANIN DOĞAL DENGESİ NEDEN BOZULUR?

Hormonal değişiklikler

Antibiyotikler

Cinsel ilişki

Parfümlü vücut ya da vajina temizleyici şampuanlar

Tamponların gereken sıklıkta değiştirilmemesi

Çok dar iç çamaşırı giymek

Cinsel ilişki kimi zaman Candida’nın aşırı çoğalmasına yol açsa da bu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir.

VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Vajinada yanma ya da kaşıntı hissi

Koyu, beyaz ve topak topak akıntı.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR?

Vajina mantarı enfeksiyonları sık rastlanan, tedavi edilebilir ve genellikle endişe edilmemesi gereken enfeksiyonlardır.

İlk kez yaşandığında bu enfeksiyonu anlamak zor olabilir, bu nedenle profesyonel bir teşhis konulması zaruridir. Sık sık mantar enfeksiyonu yaşayan kişilere ya da tedaviye cevap vermeyen kişilere bir doktor tavsiyede bulunabilir.

Ancak, sürekli ağrı veya başka belirtileri olan kişilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından tarama yaptırması yararlı olacaktır. Cinsel olarak aktif olan herkesin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı düzenli kontrol yaptırması çok önemlidir ve önerilir."



