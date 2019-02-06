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Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadınların beyinleri erkeklerden dört yaş daha genç

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:27 | Son Güncelleme

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kadın beyinlerinin biyolojik olarak erkeklerden 4 yıl daha genç olduğu bulundu. Keşif, kadınların neden ileriki yıllarda erkeklerden daha uzun süre zihinsel olarak keskin kalma eğiliminde olduklarını açıklamaya yardımcı olabilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadınların beyinleri erkeklerden dört yaş daha genç

Erkek beyinlerinin yaşla birlikte kadınlardan daha hızlı küçüldüğü biliniyordu, ancak yeni sonuçlar beyin metabolizmalarının da farklı olduğunu gösteriyor.

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Üniversitenin Radyoloji ve Nöroloji Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Manu Goyal’ın başında olduğu araştırmada, 20 - 82 yaş arasındaki 205 kişinin beyin tomografileri incelenerek insanların beyinlerindeki farklı bölümlerde ne kadar glukoz ve oksijen kullanıldığı ölçüldü.

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Araştırma ekibi bu metabolik bilgiyi kullanarak kişilerin yaşlarını tahmin etmeye çalıştı ve bir bilgisayar çalışması yaparak metobolizmanın erkekler ve kadınlarda nasıl değiştiğini araştırdı. Sonra da süreci yer değiştirerek beyin metabolizma verilerine göre, bilgisayarların kişilerin yaşlarını tahmin etmesini sağladı.

Prof. Goyal, bazı insanların beyin yaşı ile gerçek yaşı arasında büyük fark olduğunu belirterek ekibinin, bunun erkek ve kadınlar arasında da olup olmadığına odaklandığını belirtti.

Goyal, “Erkek ve kadın beyinlerine baktığımızda bir etki olduğunu gördük. Gerçekte kadınlar, erkek yaşıtlarına göre daha genç bir beyine sahip” ifadelerini kullandı.

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Kadın beyinlerinin erkek yaşıtlarına göre ortalama dört yaş daha genç olduğu belirtilse de bunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Prof. Goyal, hormonların beyin metabolizmasını ve yaşlanmasında etkili olup olmadığını merak ettiklerini belirterek, neden ne olursa olsun daha yüksek bir metabolizmanın öğrenme ve yaratıcılık açısından kadınların beyinlerini ileriki yaşlarda artıracağını ifade etti. Araştırmanın sonuçları Ulusal Bilim Akademisi dergisinde yayınlandı.

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