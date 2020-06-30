Bilinçsiz temizlik klimayı bozuyor! Klima temizlerken bu detaylara dikkat edin...

Sıcak yaz günlerinde soluğu altında aldığımız klimalar sıcaklardan bizi kurtardığı gibi kış aylarında da soğuklardan korunmamıza yardımcı oluyor. İklim koşulları çok sert olmayan bölgelerde kışın da yanımızda olan klimaların bu yoğun çalışma temposunda dinlenmeye, bakım ve temizliğe ihtiyacı oluyor. Hassas elektronik aletler olan klimaların, temizliklerinin yapılması hem ömürlerini uzatıyor hem de ilk günkü gibi soğutma işlevini yerine getirebilmelerini sağlıyor.

KLİMALAR NASIL TEMİZLENİR?

Klimaların temizliğine öncelikle dış yüzeylerinden başlanması gerekiyor.

Klimaların dış yüzey temizliği için sapı uzun bir toz bezi ya da elektrikli süpürge kullanılması kolaylık sağlayacaktır.

Dış temizliği tamamlanan klimaların iç temizliğine geçildiği zaman şu hususlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Klimaların iç temizliğinin yapılabilmesi için iç ünitenin kapağının açılması gerekiyor. Genellikle klimaların bu kapakları yan taraflarında bulunan tırnak bölümünden açılabiliyor. Ancak bu kapaklar bazı model ve markalarda farklılık gösterebiliyor. Hangi yöntemle açılacağından emin olamadığınız klima kapaklarını kullanma kılavuzlarından faydalanarak açabiliyorsunuz.

Klima kapağını açtığınız zaman havadaki tozları ve kiri bir süzek gibi tutan filtreleri görebilirsiniz. Bu filtreleri dikkatli bir şekilde yerleşmiş oldukları yuvalarından çıkarıyoruz.

Klimaların büyüklüğüne göre sayıları değişen filtreleri soğuk suyun altına tutarak tozunu akıtıyoruz. Suda yıkama işleminin ardından hiçbir kimyasal kullanmadan kuruması için bekletiyoruz.

Burada su dışında başka bir madde kullanmamamızın sebebi filtrelerin zarar görmemesi ve kullanılacak kimyasal maddelerin klimanın üflediği hava aracılığı ile solunum sistemimize zarar verme tehlikesinin bulunmasıdır.

Sonuç itibari ile temizlik yaparken kullanılacak temizlik malzemelerinin çoğunluğu sağlığımız açısından istenmeyen neticeler doğurabiliyor.

Kurumaya bırakılan filtreler tamamen kuruduktan sonra eski yerlerine dikkatli bir şekilde takıyoruz.

Bu işlemin ardından klimanın kapaklarını da nemli ve deterjansız bir bez yardımıyla siliyoruz.

Silmiş olduğumuz kapakları temiz ve kuru bir bezle kuruladıktan sonra da yerlerine itinayla yerleştiriyor ve kapatıyoruz.

Anlatmış olduğumuz bu basit temizleme yöntemi uygulanmadığı takdirde klimalarınızda istenmeyen kötü kokular oluşabilir. Hatta birçok sağlık problemine, özellikle çocuk ve yaşlılarda solunum rahatsızlıkları söz konusu olabilir.