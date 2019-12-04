Bilinenin aksine soğuk hava kilo verdiriyor

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, soğuk havalarda metabolizma hızının arttığını belirterek kilo kaybı için önemli açıklamalarda bulundu. Dyt. Bayer, halk arasında ‘Kışın metabolizma hızı düşer, kilo alınır’ şeklindeki görüşlerin yeni çalışmalarla çürütüldüğüne dikkati çekerek, "Aksine yapılan yeni çalışmalara göre belirli ölçüde soğuk havaya maruz kalmak, metabolizma hızını arttırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Vücut ısısının düşmesi, obeziteye neden olan beyaz yağ dokusu hücrelerinin kahverengi yağ dokusu hücrelerine dönüşmesini tetikliyor" ifadelerini kullandı.

KIŞIN ARTAN İŞTAH DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENME İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Dyt. Bayer, şu bilgileri verdi: "İştahın artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanır. İştahı kesmenin en önemli ve etkili yolu kendinizi aç bırakmadan dengeli, düzenli öğünler yapmaktır. Beslenme uzmanından destek alarak, tüm besin gruplarını içeren ve ara öğünlerin olduğu bir beslenme programı oluşturabilirsiniz. Su tüketimi ve düzenli egzersiz de aynı zamanda kontrolü sağlamamıza yardımcı olur."