HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilirubin nedir, bilirubin normal değeri kaç olmalı? Bilirubin yüksekliği ve bilirubin düşüklüğü

Bilirubin nedir, bilirubin normal değeri kaç olmalı? Bilirubin yüksekliği ve bilirubin düşüklüğü

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.04.2024 20:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilirubin kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan ve kanımıza karakteristik rengini veren bir pigmenttir. Ancak bu küçük molekülün işlevi sadece renklerle sınırlı değildir, aynı zamanda vücudumuzun sağlığını koruma sürecinde önemli bir rol oynar. Doğru miktarlarda varlığı sağlıklı bir işaretken aşırı birikmesi bazı sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Bilirubin nedir, bilirubin normal değeri kaç olmalı? Bilirubin yüksekliği ve bilirubin düşüklüğü

İçindekiler

  • Bilirubin nedir?
  • Bilirubin testi nasıl yapılır?
  • Direkt bilirubin nedir?
  • Bilirubin total nedir?
  • Bilirubin yüksekliği belirtileri nelerdir?
  • Bilirubin düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Bilirubinin hikâyesi bazen sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, karaciğerdeki işlemlerde bir bozukluk bilirubinin normalden daha fazla birikmesine ve ciltte sarılığa neden olabilir. Sarılık, cildin ve gözlerin sarı renkte olmasına yol açan bir durumdur. Ayrıca safra kesesi taşları veya karaciğer hastalıkları da bilirubin seviyelerini etkileyebilir.

Bilirubin nedir?

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan sarı renkli bir pigmenttir. Karaciğerde üretilir ve safrayla birlikte bağırsaklara taşınarak vücuttan atılır. Normalde sağlıklı bir vücutta dengeli bir şekilde bulunur, ancak bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak bilirubin seviyeleri artabilir, bu da sarılığa neden olabilir.

Bilirubin testi nasıl yapılır?

Bilirubin testi, kandaki bilirubin seviyesini ölçmek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bilirubin testi 2 farklı şekilde yapılabilir. İlki ve en yaygın olanı kan testidir. Diğeri ise yenidoğanlarda kullanılan topuk kanı testidir. İkisinde de hastadan kan alınarak yapılır. Kan laboratuvarda incelenir ve sonuçlar buna göre değerlendirilir.

Direkt bilirubin nedir?

Direkt bilirubin, bilirubin totalin 2 ana bileşeninden biridir. Diğer bileşen ise indirekt bilirubin olarak adlandırılır. Direkt bilirubin total bilirubin testinin bir parçası olarak ölçülür. Normal direkt bilirubin seviyeleri laboratuvara göre biraz farklılık gösterebilir ancak genellikle yetişkinlerde 0.0 - 0.3 mg/dL aralığında kabul edilir.

Bilirubin total nedir?

Bilirubin total kan dolaşımındaki toplam bilirubin miktarını ifade eden bir değerdir. Bilirubin total, karaciğer fonksiyon testinin bir parçası olarak ölçülür. Bu test karaciğerin sağlık durumunu değerlendirmek için yapılır. Normal bilirubin total seviyeleri laboratuvara göre biraz farklılık gösterebilir ancak genellikle yetişkinlerde 0.2 ila 1.2 mg/dL aralığında kabul edilir.

Bilirubin yüksekliği belirtileri nelerdir?

Bilirubin yüksekliği (hiperbilirubinemi), genellikle sarılık olarak bilinen cildin ve göz aklarının sararmasına neden olur. Bilirubin yüksekliğinin belirtileri şunlardır:

  • Kaşıntı
  • Koyu renkli idrar
  • Açık renkli dışkı
  • Karın ağrısı
  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Ateş

Bilirubin düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Bilirubin düşüklüğü (hipobilirubinemi) nadir bir durumdur ve genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Çoğu zaman rutin kan testleri sırasında tesadüfen keşfedilir. Bilirubin düşüklüğü belirtileri şöyledir:

  • Ciltte ve mukozada solukluk, sarımsı renk
  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Karın ağrısı
  • Kaşıntı

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş mal varlığını belediyenin girişine astıMansur Yavaş mal varlığını belediyenin girişine astı
Kılıçdaroğlu açıklaması: Detayların önemli kısmını paylaştımKılıçdaroğlu açıklaması: Detayların önemli kısmını paylaştım
Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
bilirubin
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

S&P'nin kredi notu kararına ilk yorum!

S&P'nin kredi notu kararına ilk yorum!

Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...

Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...

221 yüksek profilli kişinin ismi o kitapta! Milyarderler, cinsel istismar ve fuhuş...

221 yüksek profilli kişinin ismi o kitapta! Milyarderler, cinsel istismar ve fuhuş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.