Bilirubin nedir, bilirubin normal değeri kaç olmalı? Bilirubin yüksekliği ve bilirubin düşüklüğü

Bilirubinin hikâyesi bazen sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, karaciğerdeki işlemlerde bir bozukluk bilirubinin normalden daha fazla birikmesine ve ciltte sarılığa neden olabilir. Sarılık, cildin ve gözlerin sarı renkte olmasına yol açan bir durumdur. Ayrıca safra kesesi taşları veya karaciğer hastalıkları da bilirubin seviyelerini etkileyebilir.

Bilirubin nedir?

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan sarı renkli bir pigmenttir. Karaciğerde üretilir ve safrayla birlikte bağırsaklara taşınarak vücuttan atılır. Normalde sağlıklı bir vücutta dengeli bir şekilde bulunur, ancak bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak bilirubin seviyeleri artabilir, bu da sarılığa neden olabilir.

Bilirubin testi nasıl yapılır?

Bilirubin testi, kandaki bilirubin seviyesini ölçmek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bilirubin testi 2 farklı şekilde yapılabilir. İlki ve en yaygın olanı kan testidir. Diğeri ise yenidoğanlarda kullanılan topuk kanı testidir. İkisinde de hastadan kan alınarak yapılır. Kan laboratuvarda incelenir ve sonuçlar buna göre değerlendirilir.

Direkt bilirubin nedir?

Direkt bilirubin, bilirubin totalin 2 ana bileşeninden biridir. Diğer bileşen ise indirekt bilirubin olarak adlandırılır. Direkt bilirubin total bilirubin testinin bir parçası olarak ölçülür. Normal direkt bilirubin seviyeleri laboratuvara göre biraz farklılık gösterebilir ancak genellikle yetişkinlerde 0.0 - 0.3 mg/dL aralığında kabul edilir.

Bilirubin total nedir?

Bilirubin total kan dolaşımındaki toplam bilirubin miktarını ifade eden bir değerdir. Bilirubin total, karaciğer fonksiyon testinin bir parçası olarak ölçülür. Bu test karaciğerin sağlık durumunu değerlendirmek için yapılır. Normal bilirubin total seviyeleri laboratuvara göre biraz farklılık gösterebilir ancak genellikle yetişkinlerde 0.2 ila 1.2 mg/dL aralığında kabul edilir.

Bilirubin yüksekliği belirtileri nelerdir?

Bilirubin yüksekliği (hiperbilirubinemi), genellikle sarılık olarak bilinen cildin ve göz aklarının sararmasına neden olur. Bilirubin yüksekliğinin belirtileri şunlardır:

Kaşıntı

Koyu renkli idrar

Açık renkli dışkı

Karın ağrısı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Ateş

Bilirubin düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Bilirubin düşüklüğü (hipobilirubinemi) nadir bir durumdur ve genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Çoğu zaman rutin kan testleri sırasında tesadüfen keşfedilir. Bilirubin düşüklüğü belirtileri şöyledir:

Ciltte ve mukozada solukluk, sarımsı renk

Yorgunluk

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Kaşıntı

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