Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu

MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, "Teknoloji de dahil olmak üzere farklı alanlarla ilgili dijital broşürler oluşturuyoruz. Bunu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Bunlardan bazıları ise 'siber zorbalık' ve 'güvenli internet kullanımı'dır." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyona sunum yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, dünyada olduğu gibi bakanlıklarının da okul temelli müdahaleyi önemsediğini söyledi.

Toraman, riskler görünür hale gelmeden çevresel etmenler ve önleyicilik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Türkiye genelinde 240 rehberlik araştırma merkezi yer aldığını, bunlar üzerinden ve okullarda kurulu rehberlik servisleri üzerinden bu çalışmaları yaptıklarını anlattı.