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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman: "Teknoloji de dahil olmak üzere farklı alanlarla ilgili dijital broşürler oluşturuyoruz. Bunu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Bunlardan bazıları ise 'siber zorbalık' ve 'güvenli internet kullanımı'dır"

MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, "Teknoloji de dahil olmak üzere farklı alanlarla ilgili dijital broşürler oluşturuyoruz. Bunu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Bunlardan bazıları ise 'siber zorbalık' ve 'güvenli internet kullanımı'dır." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyona sunum yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, dünyada olduğu gibi bakanlıklarının da okul temelli müdahaleyi önemsediğini söyledi.

Toraman, riskler görünür hale gelmeden çevresel etmenler ve önleyicilik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Türkiye genelinde 240 rehberlik araştırma merkezi yer aldığını, bunlar üzerinden ve okullarda kurulu rehberlik servisleri üzerinden bu çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Toraman, "Son üç yılda rehberlik hizmetlerinde farklı bir uygulamaya gittik. Belli konularda sorun gördüğümüz alanlarda hedeflerimizi belirleyerek bunu sahayla birlikte paylaşıyoruz ve sahanın bu konuları yoğun olarak çalışmasını istiyoruz. Geçtiğimiz iki yıl bağımlılık, ihmal ve istismar konusunu öncelik olarak belirledik." diye konuştu.

Çalışmalarının müfredat temelli olduğunu vurgulayan Toraman, sahada sürdürdükleri rehberlik hizmetlerini daha sistematik ve etkili bir şekilde sunmak amacıyla e-Rehberlik Sistemi'nin kurulduğunu söyleyerek, "Teknoloji de dahil olmak üzere farklı alanlarla ilgili dijital broşürler oluşturuyoruz. Bunu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Bunlardan bazıları ise 'siber zorbalık' ve 'güvenli internet kullanımı'dır. Bunlar dijital broşür olarak Türkiye genelinde okul rehberlik servislerinde görev yapan 34 bin 176 rehberlik öğretmenimize ulaştırılacak." dedi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise müfredatta bulunan dersler ve konularına ilişkin komisyona bilgi verdi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan çalışmalara değinen Gençoğlu, teknoloji bağımlılığının önlenmesine yönelik Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) birçok içeriğin yer aldığını kaydetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Yaşar Uğurlu, bir ekran bağımlılığı sorununu konuştuklarını belirterek, "Ekranın arka yüzünde bir çaba, anlayış ve bunun bir de topluma yansıyışı ile yaş grupları var. Hassasiyetimiz tamamen bununla ilintili bir şeydir." dedi.

RTÜK'ün 25 yaşında olduğunu ve neredeyse internetle yaşıt olduğunu dile getiren Uğurlu, "RTÜK, internet sürecinin sadece radyo ve televizyon noktasındaki paylaşımından mevzuat gereği yeni sorumlu tutuldu. Daha önce bu içeriklere hiçbir şekilde bakmıyorduk. Şimdi 25 yıl sonra gözümüzün önünde bu kadar gelişmiş, yaygınlaşmış bir süreci çok sağlıklı olarak okuyamadığımızı da bir özeleştiri olarak söylemekte fayda var." diye konuştu.

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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Seyfettin Toraman

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