HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu?

BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu?

10.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin gözleri BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav tarihine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilsem kayıtları için öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi'ne direkt olarak başvuru yapması ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekli. İşte merak edilenler...

BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu?

Aralık ayının gelmesiyle öğrencilerin gözleri 2022 Bilsem sınav tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM ile öğrenciler yeteneklerine göre gruplara ayrılıyor ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları hedefleniyor. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

BİLSEM sınav tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 2021 BİLSEM sınavları 25 Kasım 2020'de başlamış ve 6 Aralık 2020'de sına ermişti.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

BİLSEM eğitimi alacak olan öğrenciler açıklanan tarihlerde bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan başvuru yapmalı ve kayıtlarını tamamlamalı.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
2021 AÖL sınav giriş ekranı! 2021 AÖL sınav giriş ekranı!
Anahtar Kelimeler:
BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.