Aralık ayının gelmesiyle öğrencilerin gözleri 2022 Bilsem sınav tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM ile öğrenciler yeteneklerine göre gruplara ayrılıyor ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları hedefleniyor. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

BİLSEM sınav tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 2021 BİLSEM sınavları 25 Kasım 2020'de başlamış ve 6 Aralık 2020'de sına ermişti.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

BİLSEM eğitimi alacak olan öğrenciler açıklanan tarihlerde bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan başvuru yapmalı ve kayıtlarını tamamlamalı.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

