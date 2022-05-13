BİLSEM SONUÇLARI! BİLSEM sonuçları 2022 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek alanlarına göre değerlendirilen BİLSEM sınavı sonuçları için artık son düzlüğe girildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları hakkında...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Yarın açıklanması beklenen BİLSEM sınav http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ

Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak

BİLSEM TAKVİMİ 2022

Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

