Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM'in CEO'luğunu yapan Galip Aykaç'ın ismi bir süredir gündemde. Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu haberin ardından BİM CEO'su Galip Aykaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galip Aykaç neden istifa etti? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BİM CEO'SU GALİP AYKAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Galip Aykaç, 1957'de Yozgat'ta dünyaya geldi. Galip Aykaç BİM İcra Kurulu üyesidir.

1997 yılında BİM'in Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başladığı bilinen Galip Aykaç, 2007 yılının Kasım ayında Operasyon Komitesi Başkanı olmuştur. Şu an bununla birlikte İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmektedir.

GALİP AYKAÇ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gıda Perakendecileri Derneği, Galip Aykaç'ın GPD başkanlığı görevinden istifasını sunduğunu duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bu görevi yerine getirirken en önemli rol derneğin tüm üyelerinin oylarıyla seçilen Yönetim Kurulu üyelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dernek çalışmalarını, üyelerin de destekleriyle yönlendiren Yönetim Kurulu’nun şimdiye kadar sözcüsü ise her zaman Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bu bağlamda göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüten Galip Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’na ilettiği dilekçe ile görevinden istifasını sunmuştur. Kendisinin istifasına ait açıklaması şu şekildedir;

Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. 49 yıllık mesleki tecrübem ile hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki gerek 30 Kasım 2022’de yaptığım açıklama sonrası gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen birtakım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneğinin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen. Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023’te) yapılacak Olağan Genel Kurul’da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu kararımın, maalesef basına servis edilen ŞOK Marketler Ticaret AŞ’nin dilekçesinde yer alan taleple ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim. Benden sonra başkanlığı üstlenecek arkadaşımıza başarılar diler ve bundan sonra da tüketicilerimize, yoğun bir rekabet içinde uygun fiyat ve iyi kalitede ürünleri sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimi bildiririm."

Organize gıda perakende sektörünün temsilcisi konumundaki derneğin sektörün ve ekonominin gelişimi yolundaki çalışmalarını şimdiye kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.



