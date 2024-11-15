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BİM'e Kiğılı mont geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Kiğılı mont geliyor! 15 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
15.11.2024 07:57
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 15 Kasım 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akıllı televizyon, elektrikli süpürge, tost makinesi ve dahası uygun fiyatlarla burada

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki televizyon modellerini burada bulabilirsiniz.

Temizlik artık çok kolay! Gülümseten Kasım'a özel indirimde olan elektrikli süpürgeler burada.

Tost yapmayı pratik hale getirecek tost makineleri için buraya tıklayın.

Benante 12 parça mutfak seti 549 TL

2

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Stanley termoslar indirimde, burada!

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri burada görebilirsiniz.

Yemek takımlarında da Gülümseten Kasım'a özel indirimler var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor

3

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Temizlik setlerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Banyo setlerindeki indirimler için buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Kiğılı mont 999 TL!

4

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Columbia'dan Jack&Jones'a Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimdeki mont modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Levis, Dockers, Tommy Hilfiger... Gömleklerde de indirimler var,burada!

Kombinlerinizi tamamlayacak hem şık hem rahat spor ayakkabılardaki indirimlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ve çocuklar da unutulmamış!

5

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

LEGO setlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 15 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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