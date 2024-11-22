BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz
Gülümseten Fırsatları kapsamında airfryer'lar da indirimde! Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.
İndirimli televizyon modellerine buradan erişebilirsiniz.
Elektrikli süpürgelerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz
Saç şekillendiricilerdeki kaçırılmayacak fırsatları görmek için buraya tıklayın.
Tıraş makineleri indirimde, burada!
İndirimdeki epilatör cihazlarını burada bulabilirsiniz.
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz
Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler burada!
Stanley termoslarda büyük indirimler devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.
Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.
Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.
Sizin için ev yaşam kategorisindeseçtiklerimiz
Çok satan valiz modellerinde avantajlı fiyatlar burada.
Koton, Dagi, Defacto... Pijama takımlarındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz
Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.
Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.