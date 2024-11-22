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BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips airfryer geliyor! 22 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
22.11.2024 10:12
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 22 Kasım 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta alışveriş severlerin dikkatini 4675 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Philips Airfryer çekti. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var merak ediyorsanız, broşürü incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Philips Airfryer, elektrikli süpürge, televizyon, kahve makinesinde kaçırılmayacak fırsatlar

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Gülümseten Fırsatları kapsamında airfryer'lar da indirimde! Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli televizyon modellerine buradan erişebilirsiniz.

Elektrikli süpürgelerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Manikür pedikür seti, saç sakal kesme cihazı, saç şekillendirici, masaj aletleri ve dahası

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Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Saç şekillendiricilerdeki kaçırılmayacak fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Tıraş makineleri indirimde, burada!

İndirimdeki epilatör cihazlarını burada bulabilirsiniz.

Pratik mutfak ürünleri indirimde

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler burada!

Stanley termoslarda büyük indirimler devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

Boy boy valiz çeşitleri BİM'de

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Sizin için ev yaşam kategorisindeseçtiklerimiz

Çok satan valiz modellerinde avantajlı fiyatlar burada.

Koton, Dagi, Defacto... Pijama takımlarındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit oyuncaklar indirimde

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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