BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle beraber vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Yaşanan bu düşüşler sonucunda, 1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından il bazında normalleşme adımlarının atılacağı açıklandı. Buna göre Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında yapılan değişiklikle beraber vatandaşlar, “BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?” sorusunun cevabını aramaya başladı.

BİM saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

BİM, her Salı ve Cuma yayınladığı aktüel ürünlerle birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Sınırlı sayıda ve özel olarak getirdiği ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar ise BİM’in çalışma saatlerini merak ediyor. 1 Mart 2021 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, düşen vaka sayıları dikkate alınarak il bazında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağı belirtilmişti. Bu karara göre düşük riskli ve orta riskli bölgelerde hafta sonu yasakları kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği kararı alınmıştı.