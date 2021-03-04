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BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

04.03.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısından sonra alınan yeni kararlarla beraber marketlerin çalışma saatleri de değişti. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının genişletilmesiyle vatandaşlar BİM gibi zincir market saatlerinde gidilen yeni düzenlemeleri merak ediyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri!

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle beraber vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Yaşanan bu düşüşler sonucunda, 1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından il bazında normalleşme adımlarının atılacağı açıklandı. Buna göre Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında yapılan değişiklikle beraber vatandaşlar, “BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?” sorusunun cevabını aramaya başladı.

BİM saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

BİM, her Salı ve Cuma yayınladığı aktüel ürünlerle birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Sınırlı sayıda ve özel olarak getirdiği ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar ise BİM’in çalışma saatlerini merak ediyor. 1 Mart 2021 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, düşen vaka sayıları dikkate alınarak il bazında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağı belirtilmişti. Bu karara göre düşük riskli ve orta riskli bölgelerde hafta sonu yasakları kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği kararı alınmıştı.

BİM çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “İş Yerlerinin Çalışma Saatleri” genelgesine göre; düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde Cumartesi ve Pazar günleri BİM çalışma saatleri 07.00 – 20.00 olarak düzenlendi. Çok yüksek riskli illerimizde vaka sayılarındaki artış sebebiyle BİM, cumartesi günleri 07.00 – 20.00 saatleri arasında açıkken, Pazar günleri çalışma saatleri 10.00 – 17.00 olarak açıklandı. Hafta içi ise tüm illerde saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı halen devam ettiği için, BİM hafta içinde de 07.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

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