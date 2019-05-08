- "Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almanın gururunu yaşıyor. Bir süre önce emekli olan 2 çocuk babası Kuzgun, AA muhabire yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hala o gece yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Selaların, o gece darbe girişimine karşı vatandaşları alanlara çağırmak için okunduğunu belirten Kuzgun, "O hainler geldiler beni darbettiler. Üzüntü verici bir olaydı, o hareket sadece bana değil, tüm Türkiye'ye ve milletimize yapıldı. Bana saldıran o vatan hainleri elbette cezasını görecekler, mahkememiz devam ediyor." dedi. Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alacağını öğrendiği gün sabaha kadar uyumadığını, mutlu haberi kendisine zor günlerde destek olan eşi ve çocuklarıyla paylaştığını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi Alman yüzücüler Erzurum'da kulaç atıyor

Törene ailesiyle katıldığını ve çok gururlandığını belirten Kuzgun, şunları kaydetti: "Beratı ilk alınca 15 Temmuz 2016 akşamını hatırladım. Gazilik unvanının verilmesini kalpten istiyordum. Benim çocuklarıma bırakacağım en büyük onur gazilik unvanı ve devlet övünç madalyam olacak. Ben öldükten sonra bile bu onur madalyası eşime ve çocuklarıma kalacağı için onur duyuyorum. Eve gelince onu görünür bir yere astım. Günün her anı hatta gece uyandığımda bile ona bakıyorum. Eskiden dostlarım bana müezzin Mehmet Kuzgun diyordu, şimdi ise 15 Temmuz gazisi Mehmet Kuzgun diyor. Ailemde tek gazi ben oldum." Kuzgun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, böyle önemli bir madalyanın ve gazilik beratının kendisine verilmesini uygun gördükleri için onlara çok teşekkür ettiğini söyledi. - "Bin sefer de olsa vatanımız için ölmeye hazırım" Türk halkının 15 Temmuz gecesi hainlere karşı büyük destan yazdığını duygulanarak anlatan Kuzgun, şöyle devam etti: