Bina yıkımını yemek yiyerek izlediler

Erzurum’da dün saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Evren Paşa Mahallesi’nde İlhami Akkuş’a ait 5 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından çevresinde bulunan bazı binalar da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kentsel dönüşüm ekibinde görevli mühendisler çevredeki binalarda inceleme yaptı. Riskli bulunan binalar ekipler tarafından boşaltılarak yıkımına başlandı. Bazı vatandaşlar can güvenliğini hiçe sayarak yemek yiyip, binaların yıkılmasını izlediler.

“BİNA YIKIMI KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU”

Sabah saatleri itibariyle başlayan yıkım işlemi vatandaşlara korona virüsü unutturdu. Meraklı vatandaşların sosyal mesafeyi unutarak maskesiz şekilde yıkımı izlemesi tepki topladı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri binanın etrafında ve sokağa girişlerde güvenlik önlemi aldı.

İHA

