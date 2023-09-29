Binadaki yangın paniğe yol açtı! Çevredekiler de yangını film izler gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Demokrasi Mahallesi 2225. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangın sırada evde bulunan D.C.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı ikamette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (İHA)





