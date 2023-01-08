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Binadan iş makinesi düştü! "30 saniye ile kurtuldum"

08.01.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Balçova ilçesinde dört katlı bir binanın yıkım işlemi sırasında mini ekskavatör 3'üncü kattan büyük bir gürültüyle yola düştü. Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü ağır yaralandı.

Binadan iş makinesi düştü! "30 saniye ile kurtuldum"

İzmir'in Balçova ilçesinde A.Ö., mini ekskavatör ile 4 katlı bir binanın yıkım işlemini gerçekleştirdiği sırada 3'üncü kattan sokak ortasına düştü. A.Ö. hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinlerinden Çiğdem Kaya ise kazadan son anda kurtulduğunu söyledi.

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Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi Atlas Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın yıkım işlemi gerçekleştirildiği sırada A.Ö. yönetimindeki mini ekskavatör, 3'üncü katta dönüş yapmak istediği esnada boşluğa düştü. Bir anda büyük gürültü duyan mahalle sakinleri olayı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerince iş makinesinden çıkarılan A.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan operatör A.Ö., Dokuz Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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"OTUZ SANİYE İLE KURTULDUM"

Evde otuz saniye oyalandığı için kazadan kurtulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Çiğdem Kaya, "İki gün önce buranın yıkımı başladı. Vinci çıkardılar oraya. 4'üncü katı yıkmış, 3’üncü kata geldiğinde alan daraldığı için büyük ihtimal yolun ortasına düştü. Alınan önlem var ama bunun dışına düştü. Ben 30 saniye ile kurtuldum. Şuradan çıkıp buraya gelecektim. Arabalar geçiyor buradan, çok ciddi bir kaza atlattık. Adama da çok üzüldüm, durumu sıkıntılıydı. İyi imiş Allah'a şükür. Vatandaş olarak da şunu söylüyorum; bu tür yıkımlarda yolun kapatılması lazım." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Balçova iş makinesi

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