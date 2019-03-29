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BİNALİ YILDIRIM ANAP GENEL BAŞKANI ÇELEBİ İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.  Levent'teki bir otelde gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ifade ederek "Parlamenter sistemin son başbakanı ve Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminin ilk Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'la İstanbul yarışına girmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ne denli önem verdiğini, ne denli sahiplendiğinin bir göstergesi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
Levent'teki bir otelde gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ifade ederek "Parlamenter sistemin son başbakanı ve Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminin ilk Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'la İstanbul yarışına girmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ne denli önem verdiğini, ne denli sahiplendiğinin bir göstergesi. Sayın Binali Yıldırım, en kritik, en zorlu dönemlerde dahi, en stresli anlarda dahi müthiş sempatikliğiyle tüm karabulutları dağıtabilen bir insan. Geçmişi başarılarla dolu. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye yapıyor. Bunların altında imzası bulunan ve İstanbul'un tüm konularına hakim, sorunlarını biliyor ve çözüm önerileri var. O manada bu, sayın Binali Yıldırım'a bir nezaket ziyareti. İstanbul'daki teşkilatlarımızla son bir kez daha bu konuya sahiplenilmesi anlamında toplantı yaptık. Binali Bey'in ofisine gelerek kendisine sahada aldığımız duyumları aktardık" dedi.
Özellikle genç seçmeni sandığa gitmeye davet eden ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, " Gençler, yarınlar sizlerin. Biz siyasiler, sizlere daha iyi bir gelecek yaşatmak için uğraşıyoruz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
-Çelebi'nin açıklamaları

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