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Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama: Son söz YSK'nındır

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama: Son söz YSK'nındır

Binali Yıldırım açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı.


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